Plavalec Triglava zaznamoval miting v Celju, v Zagrebu izstopala Šenica Pavletič in Mihaličeva

Sašo Boškan je na nekoč odmevnem slovenskem mitingu v Celju z 1:46,99 na 200 m prosto dosegel le tri desetinke sekunde slabši izid kot na nedavnem evropskem prvenstvu v kratkih bazenih v Kazanu. Po mednarodnih tablicah pa je še več vreden njegov dosežek 3;47,55 na 400 m prosto.

Temu je slovenski reprezentant dodal zmago na 100 m prosto in osebni rekord 53,78 na 100 m hrbtno. "Izidi ostajajo dobri. Obenem je to dobra napoved za domači miting konec tedna v Kranju, kjer bomo s štafeto Triglava, če bodo vsi zdravi, napadali slovenski rekord na 100 m mešano. Od Saša sem si na hrbtni razdalji želel izid okrog 54,0 in že v Celju je bil hitrejši, pri tem pa imel vsaj na obratih še nekaj rezerve," je dosežke ocenil trener Luka Berdajs.

V ženski konkurenci je za najboljši dosežek z osebnim rekordom 55,47 na 100 m prosto poskrbela Mariborčanka Nika Fain, ki je bila najboljša tudi na 100 m mešano. Mlada Radovljičanka Mojca Marčun je bila najboljša na 200 in 400 m prosto. Mejo 700 točk je presegla tudi Velenjčanka Nuša Erjavec z 32,14 na 50 m prsno.

Osebni rekord Pavletiča

Sara Mihalič je v Zagrebu zmagala na 400 m mešano. Foto: Peter Podobnik/Sportida Na močnejšem mitingu v Zagrebu je zmagi na 100 (55,01) in 200 m hrbtno (1:56,57) dosegel Primož Šenica Pavletič, ki je temu dodal drugo mesto in osebni rekord na 100 m mešano, najbolje v karieri pa je preplaval tudi 400 m prosto.

Zmago je dosegla tudi plavalka Sara Mihalič, ki je bila s 4:48,23 najboljša na 400 m mešano, ob tem pa druga na 200 m mešano, tretja pa na 50, 100 in 200 m prsno.

Na stopničke so se uvrstili še Tia Primc na 50, 100 m in 200 m delfin, Jaka Pušnik na 200 m delfin ter Bor Vran Benkovič in Tim Bizjak na 200 m mešano, vsi po vrsti pa so v več disciplinah izboljšali svoje osebne rekorde.

Ob vseh naštetih so izstopali še nekateri mlajši, z osebnimi najbolj Ula Rožič, ki pa ji je zmanjkalo nekaj desetink za zmagovalni oder.