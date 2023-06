Peharc brez finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peharc ni razrešil nobenega od štirih balvanskih problemov. Bil je eden izmed osmerice, ki danes niso osvojili vrha. Dosegel je dve coni, kar je bilo na koncu dovolj za 18. mesto.

Najboljši v polfinalu je bil Britanec Toby Roberts s tremi osvojenimi vrhovi ter štirimi conami. Imel je poskus manj od Japonca Sorata Anrakuja, ter dva manj od še enega predstavnika dežele vzhajajočega sonca Tomoe Narasakija.

Peharc je bil v petkovih kvalifikacijah 17. in se kot edini Slovenec uvrstil v polfinale. Prekratki so bili Gregor Vezonik na 33., Martin Bergant na 47. ter Jernej Kruder na 57. mestu.

V ženski konkurenci sta se v polfinale uvrstili Julija Kruder in Lučka Rakovec. Prva je zasedla končno osmo mesto in za las zgrešila finale najboljše šesterice, druga pa je bila 16. V petkovih kvalifikacijah sta obstali še Lucija Tarkuš na 34. in Katja Debevec na 35. mestu.

V sobotnem večernem finalu je slavila Američanka Natalia Grossman. Drugo mesto je zasedla Korejka Chaehyun Seo, tretje pa Srbkinja Staša Gejo.

Najuspešnejša slovenska plezalka Janja Garnbret, ki se je konec minulega tedna v Pragi z drugim mestom na balvanih vrnila v mednarodno tekmovalno areno po poškodbi palca na levi nogi, je tekmo v Italiji izpustila.

Olimpijska šampionka se bo znova na tekmovalne stene vrnila prihodnji teden, ko bo Innsbruck od 14. do 18. junija prizorišče tekem svetovnega pokala v balvanskem in težavnostnem plezanju.

