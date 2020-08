Paulinova, Stražarjeva in Tofantova na EP v Varšavo

Uvrstitev v slovensko žensko izbrano vrsto za evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, ki bo med 15. in 20. septembrom v Varšavi, so si zagotovile tri najboljše igralke na turnirju, ki je v soboto in nedeljo potekal v dvorani Krke v Drgančevju. To so Lea Paulin, Katarina Stražar in Ana Tofant.