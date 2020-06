Izolčanke četrtič zaporedoma, Mariborčani po osmih letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zaključnem turnirju v državnega prvenstva v namiznem tenisu v Izoli je domači Arrigoni zanesljivo prišel do novega, četrtega zaporednega naslova državnih prvakinj. Izolčanke so v finalu s 5:2 premagale Kajuh Slovan.

Brez presenečenja je minil tudi zaključni turnir v 1. SNTL moški, saj je bil Maribor, ki je redni del prvenstva končal na prvem mestu, v svoji dvorani na Taboru v finalu boljši od Inter Diskonta s 5:3.

Praznih rok tudi na najpomembnejši tekmi sezone

V rednem delu prvenstva so branilke naslova obakrat premagale Kodeljevčanke, ki so praznih rok ostale tudi v najbolj pomembni tekmi sezone. Junakinja domače ekipe je bila 18-letna reprezentantka Lea Paulin, ki je dobila vse tri svoje posamične dvoboje, obakrat pa je do zmage prišla tudi Jana Ludvik, najboljša igralka rednega dela državnega prvenstva.

Končno tretje mesto je osvojil Logatec, Vesna pa je državno prvenstvo končala na četrtem mestu.

Za deseti naslov so se morali pošteno potruditi

V skrajšanem državnem prvenstvu v 1. SNTL, ki se je v rednem delu igralo enokrožno, so prevladovali Mariborčani, ki so v finalu samo potrdili svojo dobro formo, vendar so se morali za deseti naslov državnih prvakov pošteno potruditi.

Junak finalnega obračuna je bil Tomaž Roudi, ki je dobil vse tri svoje posamične dvoboje, tudi osmega, v katerem je proti Aljažu Godcu zaostajal za dva niza, v nadaljevanju pa se je izkušenejši Prekmurec v mariborski ekipi le zbral in s 3:2 premagal mladega Ravenčana. Z dvema zmagama se je izkazal tudi Gregor Komac, v ravenski ekipi pa je bil dvakrat uspešen Mitja Horvat in enkrat Aljaž Godec.

Do koroškega obračuna med Inter Diskontom in Xiom Muto ni prišlo, saj Mute ni bilo v Maribor. V finale so se tako uvrstili Ravenčani. Xiom Muta je državno prvenstvo končala na tretjem mestu, Pucončani pa na četrtem.

V 1. SNTL ženske bo v prihodnji sezoni igrala Savinja, saj so Preserjanke odpovedale svoj nastop v Lučah in se tako odpovedale igranju med najboljšimi slovenskimi klubi. Podobno je bilo tudi v boju za uvrstitev v 1. SNTL moški, vendar le s to razliko, da se je dvoboju odpovedala Sobota, ki je bila letos druga v drugi ligi, tako da so Izolčani ostali prvoligaši.