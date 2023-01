Patricija Brolih poskrbela za najboljši slovenski dosežek na Portugalskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska judoistka Patricija Brolih je na veliki nagradi Portugalske v Alamadi v kategoriji do 78 osvojila sedmo mesto. V repasažu jo je po več kot dveh minutah podaljška premagala dobitnica kolajne s SP in dveh odličij z EP Loriana Kuka s Kosova.

Patricija Brolih je na VN Portugalske zasedla sedmo mesto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Šestindvajsetletna Brolihova je najprej ugnala Mongolko Erdenet-Od Batbajar, od katere je bila boljša že na lanskem SP v Taškentu. Nato je predčasno "padla" tudi dobitnica dveh odličij na zadnjih afriških prvenstvih Maročanka Hafsa Yatim.

V četrtfinalu je bila od tekmovalke Bežigrada boljša Britanka Emma Reid. Ljubljančanka enostavno ni našla recepta za stil Britanke in izgubila po treh kaznih.

Metka Lobnik je v isti kategoriji izgubila uvodno borbo z dvakratno afriško prvakinjo Marie Branser iz Gvineje.

Že v soboto se je v kategoriji do 70 kg predstavila Anka Pogačnik in najprej premagala Portugalko Tais Pina. V borbi za četrtfinale je Kranjčanko nato ugnala azijska prvakinja 2021 Korejka Hee-Ju Han.

V kategoriji do 73 kg je Martina Hojaka v uvodnem nastopu ugnal Belgijec Jeroen Casse. Korošca Naceta Herkoviča pa Maročan Hasan Doukali, aktualni afriški prvak do 21 let. Še lani v Malagi je bil v prvem medsebojnem dvoboju boljši slovenski reprezentant.

V kategoriji nad 100 kg je bil od Eneja Mariniča že v uvodu boljši Francoz Guerman Andreev. Vito Dragić pa je dvoboj z Amadoujem Meitejem, prav tako Francozom, dobil, nato je bil zanj premočan bronasti z zadnjega EP do 23 let Gruzijec Saba Inanejšvili.

Že v petek je v prvem krogu v kategoriji do 60 kg izpadel tudi David Štarkel.

