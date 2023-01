Judoista leta Anka Pogačnik in Vito Dragić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anka Pogačnik in Metka Lobnik

Anka Pogačnik in Metka Lobnik Foto: STA

Anka Pogačnik iz kranjskega Triglava in Vito Dragić bistriškega Impola sta najboljša judoista leta 2022 po izboru Judo zveze Slovenije. Med klubi je najboljši v državi ljubljanski Bežigrad.

V ženski konkurenci izbor najboljše ni bil sporen, saj je Anka Pogačnik lani na evropskem prvenstvu v Sofiji osvojila odličje. Za njo sta se uvrstili Maruša Štangar iz Olimpije ter mlada in talentirana Metka Lobnik iz JK Apolon.

V moški konkurenci si je Vito Dragič naziv najboljšega priboril z zmago na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu. Konkurenco pri izboru najboljšega je imel v lastni kategoriji nad 100 kg, saj se je na drugo mesto uvrstil tekmovalec Branika Enej Marinić. Tretji je bil judoist Bežigrada Martin Hojak.

Med klubi so sta se za Bežigrad v moški konkurenci uvrstila Impol in Branik, v ženski pa Triglav in Apolon iz Maribora.