Pahor bo odlikoval Savška in Artnikovo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo kanuista na divjih vodah Benjamina Savška in potapljačico Alenko Artnik odlikoval z zlatim redom za zasluge. Oba bosta odlikovana za "izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem," je razvidno iz ukazov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu.