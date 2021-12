Benjamin Savšek, aktualni olimpijski prvak, je odprl dušo #video

Benjamin Savšek, aktualni olimpijski prvak v kanuju na divjih vodah, je v tokratnem pogovoru odprl dušo. Še zdaleč mu ni vseeno, kaj se bo v prihodnosti pri nas dogajalo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Prav tako mu ni vseeno za mlade tekmovalce, in ko se ozre po že nekoliko dotrajani tacenski progi, je njegov nasmeh bolj grenak. O visokih zaslužkih ne more razmišljati, a je vseeno vesel, da ga vsa ta leta vodita srce in ljubezen do tega športa.

Foto: Boštjan Boh

Bo njegova beseda bolj slišana?

Benjamin Savšek velja za skromnega in delavnega športnika. Po vseh vrhunskih uspehih in zlati olimpijski medalji ostaja enak. Danes si le želi in upa, da bi bila kakšna njegova beseda malce bolj slišana. A ne toliko zaradi sebe, ampak zaradi športa, ki ga ima tako rad.

Foto: Boštjan Boh

Beni se zaveda, da so nove kajakaške proge veliki projekti, ki zahtevajo velike finančne vložke. Ne pozabi povedati, da se Kajakaška zveza Slovenije na vse pretege trudi, da bi tako najboljšim kot tudi mladim tekmovalcem omogočali dobre pogoje za trening. Slovenci so znani tudi kot izredno dobri organizatorji največjih tekmovanj, a vedno poudarjajo, da si morajo velikokrat pomagati z improvizacijo.

"Vsako leto na tej progi gostimo največje tekme in želel bi si, da bi se tudi pogoji v našem športu malce izboljšali. Sploh na podlagi uspehov, ki jih dosegamo v tem športu. Tudi mlajši tekmovalci bi si to zaslužili. Zaslužili bi si še kakšno slalomsko progo v Sloveniji ali da bi vsaj tacensko progo, ki je najprimernejša za trening na divji vodi, obnovili. Mislim, da bi si tudi mladi zaslužili boljše pogoje," je povedal 34-letni ljubljanski kanuist, ki meni, da slovenski tekmovalci ob takšnih pogojih veljajo za fenomen.

Hvaležen svojim sponzorjem in vsem, ki se trudijo v tem športu

Kajak in kanu na divjih vodah tudi sicer ni poceni šport. Savšek nam je zaupal, da tekmovalni čoln stane okrog tri tisoč evrov. Tudi drugi deli opreme (veslo, anoraki …) kar nekaj nanesejo. Stroški so veliki, vrhunski tekmovalci pa imajo bolj malo od tega. Beni poudari, da ga vodita srce in ljubezen do tega športa.

"Uživam v tem športu. Od malega sem že v čolnu in vedno sem užival v njem. Finančno nimamo veliko od tega in v tem primeru lahko rečem, da sem zelo hvaležen osebnim sponzorjem, da me podpirajo na tej poti in da sem lahko sploh dosegel takšne rezultate. Prav tako sem hvaležen vsem, ki se trudijo okrog našega športa. Vedeti je treba, da moraš, če želiš dosegati vrhunske rezultate, trenirati v tujini na različnih progah. In to je kar velik finančni zalogaj. Lahko bi rekel, da je naš šport celo med dražjimi."

Letos se je odločil za otok Reunion

In če Savšek še naprej želi dosegati najboljše rezultate, se more vsako leto za dober mesec odpraviti v toplejše kraje. Letos je to otok Reunion, kamor odhaja prvič, in že se veseli nove proge. Tam bo večinoma dvakrat na dan treniral na divji vodi, nekaj treninga bo posvetil tudi kondicij.

Otok Reunion so rezervirali pred kakšnim mesecem in pol. V tistem času namreč še ni bilo znano, ali bodo Združeni arabski emirati, kjer je Savšek treniral zadnja leta, sploh odprti. "V preteklih letih sem večinoma treniral tam. Sicer so pred kratkim sporočili, da bo proga delovala tudi v Al Ainu, ampak kot sem rekel, smo že prej opravili rezervacijo. Po drugi strani mi tudi ustreza, da vidim, kakšni so pogoji na otoku Reunion. Želim se prepričati, kje se da najbolje trenirati."

Tudi v zimskih temperaturah na divji vodi

Čeprav so v Sloveniji trenutno zimske temperature, vrhunski kanuist še vedno dvakrat ali trikrat na teden trenira na tacenskih brzicah in je zadovoljen z do zdaj opravljenimi treningi. "Kljub nizkim temperaturam se je dalo trenirati na divji vodi. Vse gre po načrtu in upam, da se bom tudi za prihodnjo sezono dobro pripravil," je povedal aktualni olimpijski prvak, ki se še kako zaveda, da mora kljub temu naslovu še vedno trdo trenirati. "Treba je močno delati in moram se truditi, da bom prihodnjo sezono lahko spet uspešen. Motiva mi ne manjka."