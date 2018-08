Ostermanova enajsta na 500 m

Na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah, ki ga gosti portugalski Montemor-o-Velho, so bile na sporedu prve končne odločitve na razdaljah, kjer tekmujeta slovenska predstavnika. Anja Osterman je v finalu B kajakašic na 500 metrov priveslala do drugega mesta oziroma skupno enajstega.

V finalu B na 500 m je veslala tudi olimpijska podprvakinja na 500 metrov iz Ria de Janeira Danka Emma Jorgensen, ki je bila tudi edina, ki je ciljno linijo prečkala pred slovensko reprezentantko.

V finalu A se je naslova svetovne prvakinje veselila petkratna olimpijska prvakinja Madžarka Danuta Kozak, ki se je po porodu zmagovalno vrnila na svetovni vrh, druga je bila Novozelandka Lisa Carrington, tretja pa Belorusinja Volha Kudženka.

"Ne glede na to, da mi je včeraj zmanjkalo samo deset centimetrov, sem še vedno zadovoljna. To je moje drugo svetovno prvenstvo, sploh prvo v K1, tako da sem kar zadovoljna. V današnjem finalu sem nekoliko popravila taktiko od včeraj. Prvih 250 metrov bolj umirjeno, nato pa dala vse, kar sem imela. Prišla sem do drugega mesta. Mislim, da je to super. Premagala me je le olimpijska podprvakinja. To je dobra popotnica za naprej," je povedala Ostermanova.

Popoldne bo Ostermanova tekmovala še enkrat, in sicer v kvalifikacijah kajakašic na 200 metrov, kjer ne bi smela imeti težav z napredovanjem v polfinale.

Sicer pa se je danes na progo najprej podal Jošt Zakrajšek, ki je veslal v prvi polfinalni skupini kajakašev na 1000 metrov. Poleg njega so veslali številni odlični tekmovalci, na čelu z letošnjim evropskim prvakom na tej razdalji Portugalcem Fernandom Pimento, drugouvrščenim z letošnjega EP Madžarom Balintom Kopaszem in bronastim z EP Nemcem Maxom Rendschmidtom. Zakrajšek je bil na koncu v skupini sedmi, kar je pomenilo, da je na svetovnem prvenstvu na tej razdalji tu končal nastope.

V velikem in zelo zanimivem finalu se je naslova svetovnega prvaka pred glasnimi domačimi navijači veselil Fernando Pimenta, srebrno kolajno si je priveslal Max Rendschmidt, bron pa Čeh Josef Dostal.

"Glava je še vroča, tako da je zdaj težko kar koli ocenjevati. Zagotovo je to daleč od želja. Avgustovska svetovna prvenstva bom očitno moral še malo naštudirati. Najprej si moram ogledati, kako je izgledala tekma, potem pa dalje," je povedal Zakrajšek, ki ga jutri čaka še nastop na 5000 metrov.