Omejitve za šport ostajajo še 14 dni, direktorat za šport ima novo direktorico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji seji za 14 dni podaljšala tudi odlok o začasnih omejitvah športne dejavnosti, ki se lahko tako s treningi in tekmovanji nadaljuje le za vrhunski in poklicni šport registriranih športnikov. Obenem je Mojco Doupono, dosedanjo vršilko dolžnosti vodje direktorata za šport, imenovala za generalno direktorico s polnim mandatom.

Doupona, njen polni mandat se bo začel 5. decembra, je s sklepom vlade 4. junija na mestu vodje direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) nasledila Poljanko Pavletič Samardžijo, ki je bila na tem položaju od oktobra 2018.

Na MIZŠ je po današnji seji vlade za generalno sekretarko za mandatno dobo petih let imenovana Radovanka Petrić, in sicer od 1. decembra letos do najdlje 30. novembra 2025.