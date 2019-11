Kruder in Peharc ostala brez realnih možnosti za OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Toulousu so bile danes olimpijske kvalifikacije za preostalih šest mest, ki so na voljo športnim plezalcem na OI prihodnje poletje v Tokiu. Tekmovanje se je razpletlo neuspešno za slovenska predstavnika. Jernej Kruder in Anže Peharc se nista prebila med najboljših osem ter sta ostala brez realnih možnosti za nastop na olimpijskih igrah. V pravzaprav najpomembnejšem krogu olimpijskih kvalifikacij je bil najboljši Čeh Adam Ondra.