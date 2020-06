Olimpijka oproščena: za pozitiven dopinški test je bil kriv seks

Dve prepovedani substanci sta prešli v telo 32-letne ameriške boksarke mušje kategorije pri spolnem odnosu s fantom, ki kot kaže uživa preparate, ki so na seznamu prepovedanih poživil. A Ginnyin fant ni vrhunski športnik in nima protidopinških kontrol, medtem ko njegovo dekle je, saj se poteguje za mesto v ameriški reprezentanci, ki se bo prihodnje leto v Tokiu borila za olimpijska odličja.

Usada je po preiskavi nenavadnega primera sprejela zagovor Fuchsove in je ne bo kaznovala, saj ni "zavestno in z namenom pridobivanja nepoštene prednosti" uživala prepovedanih substanc, a bo vseeno uradno zabeleženo, da je boksarka kršila protidopinški postopek.

"Čeprav je bila spoznana za nedolžno, protidopinški kodeks od nas zahteva, da ta primer zabeležimo in tudi javno objavimo kot kršitev protidopinškega postopka. Menim, da tovrstni primeri, kot tudi nenamerne kontaminacije z uživanjem mesa in zdravil na recept, ne bi smele veljati kot prekršek. Prizadevali si bomo, da je športnikom, ki niso poskusili goljufati in niso pridobili nobene nepoštene prednosti, v prihodnje prizanešeno, da ne bodo kaznovani in po nepotrebne izpostavljeni v javnosti," je za New York Post povedal direktor Usade Travis Tygart.

Z zaključkom primera je bila zadovoljna tudi boksarka iz Houstona: "Oddahnila sem si, ko je Usada v obširni preiskavi spoznala, da je moj primer izjemen in me oprostila ter mi dovolila vrnitev na tekmovanja. To je bila zame velika lekcija, zdaj pa sem spet popolnoma osredotočena na Tokio."

Preberite še: