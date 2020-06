Uradne potrditve dvoboja še ni, Joshuo še letos čaka spopad s Kubratom Pulevom, Furyja pa tretji in zadnji dvoboj z Američanom Deontayem Wilderjem, ki ga je februarja v Las Vegasu že premagal, njun prvi spopad pa se je končal z neodločenim izidom, sta se pa tabora, po zagotovili Hearna, že dogovorila o finančnih podrobnostih.

🥊🇬🇧 Make no mistake there’ll be a hell of a lot of work to do before Fury v Joshua is signed, sealed and delivered (from mandatories to venue) but agreeing terms is a HUGE step forward for a HW clash many predicted would never happen!

So far then...well done those involved 🥊👏 pic.twitter.com/m16jqbECuE