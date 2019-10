Odtrgal ročko, a je kljub temu zmagal na olimpijski progi #video

Slovenski kajakaš in kanuisti na divjih vodah so te dni v Tokiu, kjer testirajo olimpijsko progo. Predvsem kanuistom gre zelo dobro, potem ko sta na uvodni tekmi prvo in drugo mesto zasedla Benjamin Savšek in Luka Božič. Prihodnji teden je na sporedu še ena tekma, kjer bo lahko, tako kot na olimpijskih igrah, nastopil le en tekmovalec iz države. Med kanuisti bo slovenski predstavnik Savšek, ki je imel boljši rezultat.

Benjamin Savšek je po dolgem času stal na najvišji stopnički. Družbo na zmagovalnem odru mu je delal tudi Luka Božič, ki je bil drugi. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"V redu je bilo. Tekmo je bilo treba kar odgarati," nam je uvodoma povedal ljubljanski kanuist, ki je imel med samo tekmo težave s svojim veslom. Pred tem je imel veliko smolo tudi naša kajakaš Peter Kauzer, ki je na treningu na progi zlomil veslo.

"V bistvu sem si na ogrevanju odtrgal ročko na veslu. Bila je preslabo pritrjena ali pa sem jaz premočan (smeh op. p.). Pravzaprav nisem nikamor zapel z veslom, da bi ga na ta način zlomil. So pa drugače so na sredini progi ovire in je treba paziti. Torej za polfinalno vožnjo sem si moral sposoditi veselo, za finale pa sem dobil že svoje rezervno veselo. Sicer bi v finalu lahko odpeljal kakšno kombinacijo bolje, a v celoti gledano sem zadovoljen. Vesel sem, da sem znova uspel priti na stopničke. Škoda, ker je to na koncu sezone. Vseeno je dober občutek, ko sem bil prvi."

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Na internih kvalifikacijah bo še zelo zanimivo

Benjamin Savšek, ki ima z največjih tekmovanj celo vrsto medalj, je sezono začel na najboljši možen način. Spomladi je v francoskem Pauju postal evropski prvak. V nadaljevanju sezone mu čoln ni stekel tako kot si je želel. Veliko razočaranje je doživel tudi na svetovnem prvenstvu, ko je obstal v polfinalu. Čeprav tekma v Tokiu ni štela nič, je dala Savšku nov zagon za naslednje pripravljalno obdobje.

"Zagotovo je to nov zagon za naprej. Tudi samo okolje v Tokiu mi je všeč, skratka občutek je dober. Vsekakor se bo treba prihodnje leto še kvalificirati v ekipo. Doma bomo imeli še kar borbe," je poudaril 32-letni kanuist, ki ima trenutno enakovrednega konkurenta Luko Božiča. Božič ima tudi bron iz letošnjega svetovnega prvenstva.

Proga bi bila lahko bolj divja "V Tokiu je treba čoln poganjati od štarta do cilja." Foto: Nina Jelenc

Beni je že tekmoval na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 in v Riu leta 2016, a vedno ostal brez tako želenega odličja. Kot kaže, se je hitro spoprijateljil s progo v Tokiu, čeprav mu konfiguracija proge na Japonskem ne ustreza najbolje.

"Meni bolj ustreza divja voda, morda zaradi domačega Tacna. A na koncu so pogoji za vse isti. Mogoče mi ni tako zanimivo, kot bi mi bilo na kakšni bolj hitri vodi. V Tokiu je treba čoln poganjati od štarta do cilja. Sicer konfiguracije proge še niso naredili do konca. Po tej tekmi bodo že začeli spreminjati ovire na progi in morda bo proga prihodnje leto na olimpijski tekmi bolj zanimiva."

"Zagotovo bom skušal zraven vključiti fizično pripravo." Foto: Sportida

Pozoren bo na fizično pripravo

Glede na to, da je olimpijska proga v Tokiu fizično naporna, Savšek razmišlja, da bi za prihodnje leto v trening uvedel določene novosti. "Zagotovo bom skušal zraven vključiti fizično pripravo. Mogoče mi tega včasih malo zmanjkuje, tako da bom program tudi temu malo prilagodil. Prihodnje zimsko obdobje bom bolj izkoristil trening na vodi, potem ko sem imel lani težave s kolenom," nam je v pogovoru povedal slovenski kanuist, ki še ne ve, kam bo letos potoval na priprave. Odloča se med Al Ainom v Združenih arabski emiratih in Penrithom v Avstraliji.