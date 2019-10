Eva Terčelj hitra na olimpijski progi, Kauzer na treningu zlomil veslo #video

Manj kot leto dni nas še loči od olimpijskih iger v Tokiu, zato si zdaj vrstijo testna tekmovanja na prizoriščih, ki bodo gostila prihodnje igre. Sprinterji na mirnih vodah, sicer brez slovenske udeležbe, so testno tekmovanje opravili septembra, slalomisti na divjih vodah pa so prvi stik s progo doživeli ta teden. Ta in prihodnji konec tedna pa sta v japonski prestolnici na sporedu tudi NHK pokal in uradno predolimpijsko tekmovanje. Slovenske barve v Tokiu zastopa peterica reprezentantov.

Najprej so bili na vrsti kajakašice in kanuisti

Eva Terčelj, Luka Božič, Benjamin Savšek, Peter Kauzer in Niko Testen so prvi trening na Japonskem opravili v začetku tega tedna, danes pa se je začelo mednarodno tekmovanje NHK pokal. Tekma služi kot kvalifikacijsko sito za prihodnji konec tedna, ko bo na sporedu uradna predolimpijska tekma. Slednja bo namreč potekala prav tako kakor olimpijski slalom, zato bo imelo pravico nastopa le toliko tekmovalcev v posamezni disciplini, kolikor je na voljo olimpijskih kvot, hkrati pa le po najboljši iz posamične države, ki sodeluje na NHK pokalu, ki poteka ta konec tedna.

Uvodni dan tekmovanj so bile na sporedu kvalifikacije kanuistov in kajakašic, kjer so veslali Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Terčelj. Tekmovalci in tekmovalke so nastopili v dveh kvalifikacijskih vožnjah, za končni rezultat pa je štela boljša.

Foto: Nina Jelenc

Aktualna svetovna prvakinja v ženskem kajaku Eva Terčelj je v prvi vožnji naredila dva dotika, ki sta ji prinesla štiri kazenske sekunde in sedmo mesto. V drugem nastopu je Ljubljančanka postavila sedem sekund boljši čas in se zavihtela na vrh. Ko je Terčeljeva priveslala v cilj in prevzela vodstvo, je bila na startu le še Nemka Ricarda Funk. Slednji je v cilju ura pokazala identičen čas kot slovenski reprezentantki, tako da sta si razdelili prvo mesto v kvalifikacijah. Tretja je bila Novozelandka Luuka Jones.

Foto: Nina Jelenc

Savšek po kvalifikacijah osmi, Luka Božič je imel dve ponesrečeni vožnji

V kanuju je nastop bolje uspel Benjaminu Savšku, ki je po prvi vožnji zasedel četrto mesto, medtem ko je bil Luka Božič po veliki napaki in prevrnitvi povsem na koncu proge 19. V drugi vožnji sta oba slovenska kanuista naredila napaki za 50 kazenskih sekund, tako da sta obveljala rezultata prvega nastopa. Savšek je na koncu kvalifikacije končal kot osmi, Božič pa kot 22. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil Slovak Matej Benuš, na drugo mesto je priveslal Švicar Thomas Koechlin, na tretje pa Rus Kirill Setkin.

Peter Kauzer spet zlomil veselo

Tako Terčeljeva kot Savšek in Božič so napredovali v polfinale, ki bo na sporedu v nedeljo. V soboto bosta v kvalifikacijah veslala še kajakaša Peter Kauzer in Niko Testen. Tudi kajakaški polfinale in finale sta na sporedu v nedeljo. Kauzer je imel znova smolo na treningu, potem ko je zlomil veslo. To se mu je zgodilo tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu. Nič kaj zadovoljen ni bil tudi njegov trener in oče Peter Kauzer.