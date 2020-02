Novo priznanje za odlično mlado slovensko karateistko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Karate zveze Slovenije Borut Strojin je v svojem uvodnem nagovoru za častne goste razglasil prav vse karateiste, katerim je bil svečan večer tudi namenjen. Povedal je, da je bilo v preteklem letu nanizanih kar nekaj rezultatov, ki so bili zelo dobri in vrhunski.

Tomaž Deberšek (predsednik tekmovalne komisije), Štefka Golač (KK Seki sv. Jernej), Drago Ristič (KK Kranj), Miha Kovačič (KK Trbovlje) in Borut Strojin (predsednik KZS). Foto: KaratezvezeSlovenije

''Današnje nagrade bodo podeljene naj karateistom in klubom, kar nekaj pa je rezultatov, ki so izstopali. Vseh seveda ne morem našteti, vendar vsi dobro veste, za koga gre in koliko je teh, ki se za uspehe trudijo vsak dan,'' je dodal Strojin.

Dvakratna dobitnica srebrne medalje

S svojimi dosežki sta izstopala Tjaša Ristić in Stefan Joksimović. Foto: Karate zveza Slovenije Prestižen naziv Naj karateist 2019 je osvojila naša najuspešnejša karateistka Tjaša Ristić, ki je osvojila drugo mesto na evropskem prvenstvu v Guadalajari v Španiji ter prav tako drugo mesto na Evropskih igrah v Minsku.

Ristićeva že dolgo trenira pod okriljem Karate kluba Kranj, ki je pridobil naziv najuspešnejšega kluba v preteklem letu. Med člani je izstopal izjemno uspešen karateist Stefan Joksimović iz Karate kluba Žalec.

Strojin je med drugim razkril, da je Ministrstvo za šport Karate zvezi Slovenije dodelilo tri pogodbe za zaposlitev trenerjev, ki začnejo veljati marca.

Tako bodo na tem področju v Sloveniji prvič zaposleni profesionalni trenerji z ustrezno izobrazbo. S to novostjo se bodo prilagajali sistemu treninga, v prihodnosti pa planirajo tri regionalne centre za treniranje karateja na najvišjem možnem nivoju.