Nova varovanka Marjana Fabjana že navdušila

Nika Tomc, novinka na tako kakovostnem tekmovanju, je potrdila, da ima celjski Sankaku borko, ki ob trdem delu lahko nasledi Urško Žolnir, Tino Trstenjak, Lucijo Polavder in Ano Velenšek, ki so v tem klubu pred njo osvajale olimpijske kolajne.

Osemnajstletna Slovenka se je v uvodu maščevala štiri leta starejši Izraelki Romi Dori za lanski poraz v Sarajevu in to s suvereno borbo, v kateri je ob vrsti nevarnih napadov prvega izkoristila po slabe minuti in pol, drugega odločilnega pa dodala po dveh minutah in 16 sekundah borbe.

Avstrijka Laura Kallinger je po nevarnem uvodu in akciji v parterju dobila veliko samozavest, a le do naslednjega napada, ko je nevarne protinapad izvedla Tomc in tekmico prisilila v bolj premišljo borbo. Dlje kot je trajala borba, nevarnejša je bila Celjanka in bila tik pred koncem nagrajena z vazarijem.

V četrtfinalu je bila nato zanjo premočna prva nosilka Francozinja Faiza Mokdar, letos zmagovalka grand slama v Parizu in bronasta v Antalyi. Po polovici dvoboja je tekmica dosegla ipon, Tomc pa je spoznala, da pogum in dober judo ni dovolj ter da bo treba na tatamiju preliti še veliko znoja.

Šestindvajsetletna Hrvatica Topolovec je bila v repasažu vse štiri minute praktično v podrejenem položaju. Sodnica pa je aktivnejši Celjanki hitro dosodila dve kazni, morda jih ne bi, če ne bi bila na nasprotni strani domačinka, kar je Slovenko prisililo v zelo aktiven judo. Eno od akcij je za protinapad izkoristila Topolovec.

David Štarkel v kategoriji do 60 kg pa je tokrat med nesrečniki uvodnega dne tekmovanja. Kot v pokoronskem letu 2022 je izgubil s 23-letnim Izraelcem Igorjem Rafailovom, pa čeprav je bil večji del dvoboja aktivnejši in nevarnejši, Izraelec pa si je prislužil že dve kazni. Kriva je bila nepazljivost v sami končnici, kjer je Štarkel po lastni krivdi nesrečno padel za končni ipon.