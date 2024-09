Zagreb konec tedna gosti grand prix v judu, s čimer se na vrhunski ravni odpira obdobje do olimpijskih iger 2028 v Los Angelesu. Prvič po olimpijskih igrah v Tokiu 2021 se bo članskega tekmovanja z mladima Leilo Mazouzi (do 62 kg) in Niko Tomc (do 57 kg) udeležil tudi najuspešnejši slovenski trener Marjan Fabjan iz celjskega Sankakuja.

"Čas je, da obe tekmovalki stopita korak naprej in v Zagrebu bosta prvič debitirali na najvišji ravni. Ob blazini bo z njima Igor Trbovc, sam bom deloval bolj v ozadju," je vrnitev ob tatamije za STA razložil Marjan Fabjan.

Sam si želi, da bi katera od mladih članic kluba morda še letos nato nastopila tudi na katerem od grand slamov. "Pomembno je, da v Zagrebu obe nastopita brez kakršnega koli pritiska. Na blazini morata pokazati samo dober judo in borbenost. Po tekmi pa bo čas za analizo in da odpravljamo napake. Če nam bo to uspelo, bomo naredili nov korak naprej, sicer bomo naprej delali na odpravljanju napakah."

O svojih varovankah pa dodaja: "Pomembna bo tudi samozavest. Jaz vem, kaj sta realno sposobni. Vem, da se bosta borili od začetka do konca. A rezultat tukaj ne bo ospredju."

Leški in Kajzer že zaključili tekmovalno leto

Andreja Leški bo skušala prihodnje leto dopolniti zbirko največjih uspehov in postati še svetovna prvakinja. Foto: Ana Kovač Slovenskih olimpijcev v Zagrebu ne bo, saj so s Parizom zaključili tekmovalno leto. Luka Kuralt, trener zlate Andreje Leški in Kaje Kajzer za Bežigradom pa bo na tekmi spremljal obetavni Kajo Schuster in Niko Koren (obe do 70 kg), predvsem Schuster pa je kot osma nosilka tekmovanja tista, ki se po olimpijski izkušnji, kjer je bila sparing slovenskim borkam, lahko lahko vključi tudi v boj za višja mesta.

"Čas je, da se mlade bolj aktivno vključi v člansko konkurenco. Zagreb pa je tako blizu, da bi bilo res škoda, če bi to tekmo izpustili. Tekma za obe seveda ni ciljna. Oktobra ju čaka mladinsko svetovno prvenstvo v Tadžikistanu in Zagreb bo pomemben test na tej poti."

Za obe Slovenki tekma ni novost, saj je Nika Koren letos že nastopila v Tbilisiju, Schuster pa v Linzu. In kdaj Kuralt na borišče vrača zlato Koprčanko Andrejo Leški. "Za letos je konec. Po igrah je bilo tudi nekaj časa za malo odmora, zdaj pa se počasi se vračata na treninge. Tekmovanja pa nas čakajo spet v prihodnjem letu." Izzivov v 2025 ne bo manjkalo, osrednji tekmovanji pa bosta evropsko prvenstvo v Podgorici in svetovno prvenstvo v Budimpešti.

Konec tedna bodo v Zagrebu nastopili še trije slovenski tekmovalci. Izkušeni David Štarkel bo nastopal v kategoriji do 60 kg, Aljaž Plantak in Nace Herkovič, nedvomno največje presenečenje slovenskega tabora v novi sezoni, pa v kategoriji do 81 kg.