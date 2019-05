Nov uspeh slovenske najstnice v ritmični gimnastiki

Na zadnjem svetovnem pokalu pred EP, ki bo od 16. do 19. maja v Bakuju, so telovadke pilile še zadnje podrobnosti. Zelo dobro je nastopila tudi 17-letna Aleksandra Podgoršek, ki je v kvalifikacijah tako z obročem (18,250) kot žogo (18,300) prvič na tako velikem tekmovanju dosegla več kot 18 točk, z žogo je bila tudi prva rezerva za finale. Brez večjih napak je oddelala tudi nastopa s kiji (17,850) ter trakom (17,400), s katerim se je kot šesta prebila v finale elitne osmerice.

Prvič na tako visoki ravni prek 18 točk

Podgorškova je bila zadovoljna z nastopi v Španiji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Finalni nastop ji je uspel solidno, brez večjih napak, njena trenerka Lena Jakubovska je sicer povedala, da nastop ni bil tako dober kot kvalifikacijski, a ji je vseeno prinesel visoko šesto mesto (16,200). "Zelo sem vesela, da sem se uvrstila v finale svetovnega pokala. Za menoj je eno mojih najboljših tekmovanj v karieri. Dvakrat sem posegla prek 18,200 točke, zasedla deveto mesto v mnogoboju, deveta sem bila z žogo, 11. z obročem, 12. s kiji in šesta s trakom. Hvala vsem, ki me podpirate, upam, da bom še velikokrat nastopila v finalu," je po tekmi sporočila Podgorškova.

"Aleksandra je naredila zelo stabilno tekmo in prvič na tako visoki ravni tekmovanja prejela ocene prek 18 točk. Postala je opazna tudi med sodnicami. Aja je tekmovala zelo slabo, boli jo natrgana ahilova tetiva. Tudi skupinska sestava je tekmovala solidno, v žogah z eno večjo napako, vaja z obroči/kiji pa brez. Zadovoljni smo," je iz Španije sporočila Lena Jakubovska, mednarodna sodnica in trenerka reprezentance.

Soldatova kar petkrat zlata

Aja Jerman ima težave z zdravjem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nesporno prvo ime tekmovanja je bila večkratna svetovna in evropska prvakinja z Rusijo Aleksandra Soldatova, ki je najprej zmagala v kvalifikacijskem mnogoboju, Podgorškova je bila med 44 tekmovalkami skupno deveta, nato pa je osvojila še štiri zlate kolajne za finale z obročem, žogo, s kiji in trakom.

Na zadnji veliki tekmi pred prvenstvom stare celine je med posameznicami nastopila še ena Slovenka Aja Jerman, a zaradi bolečin ob natrgani ahilovi tetivi ni mogla dobro tekmovati in je kvalifikacije končala na 40. mestu.

Na tekmovanju v Guadalajari so se pomerile tudi skupinske sestave, med njimi se je na sceno vrnila tudi mlada slovenska vrsta, ki je med 14 reprezentancami zasedla deseto mesto.

Slovenke za las brez finala

Pri sestavi s petimi žogami so Slovenke, ekipo sestavljajo Teja Leskovšek, Ana Kragulj, Anja Mavrič, Živa Harisch Jeza, Laura Skočir in Taja Frölich, ki pa je poškodovana in v Španiji ni nastopila, naredile eno večjo napako in kljub temu z oceno 17,850 le za mesto zgrešile finale najboljše osmerice, sestavo obroči/kiji pa so opravile brez večjih napak in prvič na velikem tekmovanju posegle prek 18 točk (18,050). Zmagale so Italijanke pred Bolgarkami in Rusinjami.

Naslednji velik izziv v predolimpijski sezoni bo za ritmičarke EP v Bakuju čez slaba dva tedna.