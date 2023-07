Neža Klančar suvereno še v svoj drugi polfinale

Neža Klančar je v disciplini 50 m prosto s časom 24,80 osvojila 11. mesto, ki jo vodi v njen drugi polfinale svetovnega prvenstva. Svoj, dve leti star državni rekord je izboljšala za 16 stotink sekunde. Za uvrstitev v polfinale je bilo treba v kvalifikacijah plavati 24 sekund in 86 stotink, torej hitreje od dosedanjega državnega rekorda Klančarjeve.Najhitrejša je bila Švedinja Sarah Sjoestrem, ki se je s 23,93 edina spustila pod 24 sekund. V tej preizkušnji sta nastopili sta 102 plavalki.

"Z današnjim nastopom sem zadovoljna. Svoj cilj sem izpolnila, dosegla osebni rekord, ki je tudi državni ter s tem preboj v polfinale. Zdaj pa vem, da lahko še malo dodam in res upam, da bom popoldne plavala še hitreje," je po koncu dejala Klančarjeva. "Še eno dobro plavanje Neže in še ena uvrstitev v polfinale. Bilo je nekaj malenkosti, ki jih lahko popoldne še popravi in svoj rezultat nadgradi. Zgoščenost rezultatov okoli 8. mesta je zelo velika in upajmo, da se stotinke danes obrnejo v našo prid," pa je dejal njen trener Tomaž Torkar.

Polfinalni program te discipline se bo začel ob 13 uri in 16 minut, start druge polfinalne skupine, v kateri bo na progi 7 plavala Neža Klančar pa bo 5 minut kasneje.

Tara Vovk, naša druga predstavnica danes, je v svoji paradni disciplini 50 m prsno s časom 31.97 osvojila 31. mesto. Za uvrstitev med 16 polfinalistk je vodil sekundo in 24 stotink sekunde boljši izid.

Preberite še: