Naslednje leto dve kajakaški in kanuistični SP v Ljubljani

Letos bi morala Kajakaška zveza Slovenije organizirati dve prvenstvi za mladince in mlajše člane, in sicer julija slalomsko svetovno prvenstvo v Ljubljani, avgusta pa še spustaško evropsko prvenstvo v Solkanu. Medtem ko je bilo prvo kar hitro zaradi situacije odpovedano, je bilo evropsko v upanju na umiritev razmer prestavljeno na začetek novembra, a prav tako kasneje odpovedano.

Zdaj je upravni odbor ICF organizaciji prvenstev v prihodnjem letu ponovno zaupal Sloveniji. Ker je novozelandska zveza, ki bi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane morala gostiti prihodnjo pomlad, odpovedala organizacijo, je ICF izbral Ljubljano za novo prizorišče največjega tekmovanja za mladince in mlajše člane v prihodnjem letu. Prvenstvo je predvideno med 6. in 11. julijem 2021.

Drugo prvenstvo, ki bo prihodnje leto potekalo pri nas, pa je svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki ga bo gostil Solkan. Datum tega prvenstva je 25. - 28. avgust 2021. Ob tem je bila sprejeta tudi neuradna odločitev, da bo prvenstvo, če se razmere ne bi dovolj umirile in se tekmovanja ne bi udeležilo dovolj reprezentanc s preostalih kontinentov, preoblikovano v evropsko, ki bo moralo biti na Soči letos, pa je bilo odpovedano.

Pestro bo tudi v Solkanu

En teden pred SP v spustu za mladince in mlajše člane pa bo v Solkanu organizirano tudi evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki je bilo Sloveniji podeljeno že prej.

Upravni odbor je razpravljal tudi o ekstremnem slalomu na divjih vodah in njegovi vključitvi v program olimpijskih iger v Parizu 2024, za kar se zavzema del vodilnih v ICF v želji, da ugodi mednarodnemu olimpijskemu komiteju pri vpeljavi novih športnih panog, ki bi pritegnile mlajše občinstvo.

ICF bo, kot kaže, MOK-u predlagal vključitev moškega in ženskega kajaka v ekstremnem slalomu na divjih vodah na OI 2024. ICF namreč predvideva, da novi disciplini ne bosta potrebovali dodatnih kvot za tekmovalce, saj naj bi klasični slalomisti tekmovali še v ekstremnem slalomu. Ker MOK ne bo dodal dodatnih kompletov kolajn za OI v Parizu, bodo dva kompleta odvzeli sprintu na mirnih vodah in ju dodali ekstremnemu slalomu.

Predsednik ICF Jose Perurena je povedal, da odločitev ni bila enostavna, a je bila potrebna: "Ta odločitev ICF dovoljuje ohranitev moči ter hkrati prinese inovacije in raznolikosti k olimpijskemu programu za leto 2024. Ekstremni slalom je del naše športne prihodnosti in vemo, da se bo odlično vklopil v program olimpijskih iger. Je hiter, priljubljen tako med tekmovalci kot gledalci in je zanimiv za televizijo. Ustreza usmeritvi MOK za vpeljavo novih, adrenalinskih športov, ki so zanimivi mlajšemu občinstvu."

Če bo MOK sprejel predlog ICF, bo sprint na mirnih vodah v okviru olimpijskih iger imel na voljo deset kompletov kolajn, slalom na divjih vodah pa šest.

