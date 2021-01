Naslednik Iztoka Čopa prihaja z Ljubljanice

Že ob decembrski volilni skupščini Veslaške zveze Slovenije, na kateri je nov predsedniški mandat prejel Jošt Dolničar, je bilo jasno, da se bo v kratkem zgodila zamenjava na položaju članskega selektorja veslaške reprezentance. Dosedanji prvi mož Iztok Čop, sicer s štirimi olimpijskimi medaljami, med katerimi je tudi zlata iz Sydneyja, najuspešnejši slovenski veslač vseh časov, ostaja član izvršnega odbora VZS in predsednik VK Bled, na selektorskem položaju pa ga je zdaj tudi uradno nasledil Jan Ilar.

Iztok Čop po štirih letih zapušča selektorski položaj. Foto: Vid Ponikvar

V primerjavi s prejšnjimi trenerji z gorenjskega (Miloš Janša in Iztok Čop) in štajerskega konca (Dušan Jurše) 35-letni trener prihaja iz VK Ljubljanica. Tudi v ljubljanskem klubu mu je pred leti priložnost ponudil prav Dolničar. Zdaj ju čaka še skupni reprezentančni izziv. V nič kaj rožnatih časih za slovensko veslanje, to je bleda senca nekdanje uvoznice kolajn z največjih tekmovanj, bo mlademu trenerju kot svetovalec na pomoč priskočil nekdanji danski olimpijec Morten Espersen.

Prenovljeno vodstvo se na začetku nove poti zaveda osiromašenega nabora članskih veslačev, zato bo rdeča nit dela v naslednjem mandatu osredotočeno delo z najbolj nadarjenimi mladimi veslači, v ozadju pa širitev baze, kar je tudi izziv za klube.

Olimpijska sezona, ki to morda niti ne bo

"Prednost bom dal dobremu sodelovanju klubskih trenerjev v reprezentančnem programu in pravočasnemu načrtovanju posameznih reprezentančnih aktivnosti. Ob tem bomo izkoristili tudi znanja in izkušnje Mortna Espersena, ki je podoben način delovanja z doseganjem vrhunskih uvrstitev na najvišjih tekmovanjih, vključno z olimpijskimi igrami, že uspešno vpeljal v nekaterih drugih državah," je po imenovanju poudaril Ljubljančan, ki je kot trener v mlajših reprezentančnih kategorijah največ uspehov dosegel z lahkim dvojnim dvojcem Cvet-Malešič (bron na SP do 23 let, srebro na sredozemskih igrah) in Matejem Rojcem (bron na EP), v preteklem obdobju pa je bil v okviru reprezentance aktiven tudi kot koordinator za kategorijo članov do 23 let, zadnje leto pa še kot pomočnik selektorja.

Foto: VZS

"Nujno moramo slediti postavljenim kvalitativnim standardom pri sestavi in pripravi reprezentančnih posadk, dolgoročno pa moramo biti usmerjeni v razvoj in širitev baze morebitnih članskih veslačev. Naš skupni cilj so vrhunski rezultati, za kar moramo okrepiti svoj program iskanja talentov in nabor tekmovanj za mlade veslače," dodaja Ilar, ki se zaveda, da ga čaka dolga sezona. Eden od njenih vrhuncev bo z evropskim prvenstvom v Vareseju na sporedu že v začetku aprila, SP bo Šanghaj gostil oktobra, vmes pa bo ob tekmovanjih mlajših kategorij in svetovnih pokalih katera od posadk srečo poskusila tudi v olimpijskih kvalifikacijah.