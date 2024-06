Isak Žvegelj bo nastopil v Parizu

Slovensko veslanje se po 12 sušnih letih vrača na olimpijske igre. Na veslaški zvezi Slovenije so potrdili, da bo v Parizu poleti v enojcu nastopil Isak Ivan Žvegelj.

Po zaključenih svetovnih olimpijskih kvalifikacijah v Luzernu so imele nacionalne zveze 14 dni časa, da potrdijo ali vrnejo pridobljene kvote. Ker so v moškem enojcu dejansko vrnili eno kvoto, je ta pripadla najboljšemu naslednjemu skifistu, ki je nastopal tudi na predhodnih kontinentalnih kvalifikacijah. To je bil Žvegelj, ki s tem po Londonu 2012 slovensko veslanje vrača na olimpijske igre.

Nina Kostanjšek, ki je v Luzernu s tretjim mestom neposredno uvrstitev na OI zgrešila za eno mesto, je še vedno prva v čakalni vrsti, če se sprosti kakšno mesto v ženskem enojcu.

Triindvajsetletni Žvegelj je letos pod taktirko Miloša Janše naredil velik kakovostni preskok ter se prebil skozi slovenske, evropske in svetovne kvalifikacije na olimpijske igre. Lani je Žvegelj prvič nastopal v članski kategoriji, letos pa v internih kvalifikacijah premagal Filipa Pfeiferja in tako pridobil možnost olimpijskih kvalifikacij.

Oče je na igrah nastopil dvakrat

Na evropskih v Szegedu je bil četrti, na svetovnih v Luzernu pa deveti. Isak je sicer iz znane veslaške družine z Bleda – njegov oče Denis je dvakratni udeleženec OI in nosilec ene od prvih dveh slovenskih olimpijskih medalj iz Barcelone 1992, ki jo je osvojil v dvojcu z Iztokom Čopom.

Njegov oče je na OI nastopil dvakrat. Foto: Arhiv Veslaške zveze Slovenije

Zelo impresivna je tudi zgodba trenerja Miloša Janše, ki odhaja že na svoje devete Olimpijske igre – Münchna leta 1972 se je udeležil kot veslač, potem pa bil izjemno uspešen kot trener na OI v Seulu leta 1988 (bron, osmo mesto), Barceloni leta 1992 (dvakrat bron), Atlanti leta 1996 (dvakrat četrto mesto), Sydneyu leta 2000 (zlato), Atenah leta 2004 (srebro, deveto mesto), Pekingu leta 2008 (četrto in šesto mesto) ter Londonu leta 2012 (bron).

"Zelo sem zadovoljen, saj gre za res veliko tekmo in se je zelo veselim. Veliko mi pomeni tudi zato, ker je bil na OI v Barceloni že moj oče. Mislim, da se je trud poplačal. Pokazalo se je, da smo opravili leta dobrih treningov, tu in predvsem v Sloveniji ter tudi že prej na študiju v ZDA. Vsekakor sem pripravljen še naprej delati in se zdaj popolnoma osredotočiti na olimpijske igre," je novico o olimpijskem nastopu pospremil Žvegelj.