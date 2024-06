Krvnika Slovencev v Tivoliju do zmage, v ženski konkurenci japonsko zmagoslavje

Na letošnjem namiznoteniškem turnirju WTT Star Contender v Ljubljani so znani zmagovalci v konkurenci dvojic. Pri moških sta bila uspešna Šveda Anton Källberg in Kristian Karlsson, ki sta v polfinalu ustavila tudi slovensko-hrvaško dvojico Darko Jorgić/Tomislav Pucar. Pri ženskah sta slavili Japonki Miyuu Kihara in Miyu Nagasaki.

Na turnirju z nagradnim skladom 233.200 evrov, ki bo do nedelje potekal v dvorani Tivoli, ni več slovenskih predstavnikov.

V petek je tako med dvojicami kot med posamezniki izpadel Jorgić, med ženskimi dvojicami pa se je poslovila naveza Ana Tofant/Sara Tokić.

Medtem ko bodo med posamezniki in v mešanih dvojicah zmagovalci znani v nedeljo, so tekmovanja v moških in ženskih parih končali danes.

Japonki slavili s 3:1

V ženskem finalu sta bili Japonki Kihara in Nagasaki boljši od Južnih Korejk Jeon Jihee in Joo Cheonhui s 3:1 (-9, 7, 11, 3). Finale moških dvojic sta prav tako s 3:1 (-4, 9, 7, 4) ter po podobnem poteku dobila Källberg in Karlsson, ki sta ugnala Francoza Simona Gauzyja in Alexisa Lebruna.

Šveda sta v polfinalu v petek izločila Jorgića in Pucarja, ki se skupaj pripravljata za nastop na evropskem prvenstvu oktobra v avstrijskem Linzu.

Med posamezniki se bosta v nedeljo za finalno vstopnico najprej pomerila Francoz Felix Lebrun in Japonec Tomokazu Harimoto, o drugem finalistu pa bosta odločila Južnokorejec Cho Daeseong ter Brazilec Hugo Calderano.

Pri ženskah se bosta v zgornji polovici žreba udarili Japonki Hina Hayata in Miwa Harimoto, v spodnji pa Francozinja Prithika Pavade in Južnokrejka Shin Yubin.