Azija kraljuje, japonski par preprečil popolno kitajsko prevlado

V Dohi se je končalo svetovno namiznoteniško prvenstvo. Vsi naslovi so pričakovano ostali v Aziji, popolno kitajsko zmagoslavje je preprečila japonska moška dvojica Hiroto Shinozuka in Shunsuke Togami, slednji je v posamični konkurenci izločil najboljšega slovenskega igralca Darka Jorgića. V posamični konkurenci sta prvaka postala drugi nosilec Wang Chuqin in prva nosilka Sun Yingsha.