Ana Tofant preskočila prvo oviro

Uvodni niz je bolje začela pet let mlajša Grkinja, ki je povedla s 4:0, s šestimi zaporednimi točkami pa se je v igro vrnila 25-letna Mengšanka, ki vodstva ni več izpustila iz rok. Vodila je tudi z 9:6 in izkoristila svojo drugo zaključno žogico.

V drugem nizu je bila Tofantova tista, ki je bolje začela in povedla s 3:0, a tokrat je Grkinja dosegla šest zaporednih točk. Vendar to 296. igralke svetovne lestvice ni zmedlo, najprej je izid že na šesti točki izenačila, s še dvema točkama pa osvojila vodstvo z 8:6 in imela tudi tri zaključne žogice za vodstvo z 2:0 v nizih.

Najbolj izenačen je bil tretji niz, v katerem je bil izid kar desetkrat izenačen. Prva je do zaključne žogice prišla mlada Grkinja, ki je na svetovni lestvici na 442. mestu, vendar se je s tremi zaporednimi točkami v drugi krog uvrstila Tofantova. V njem bo igrala proti leto dni starejši Hitomito Sato, 92. igralki sveta, ki je v Olomoucu tretje postavljena nosilka.

"Današnja tekma proti Grkinji je bila zame prva tekma po junijskih nastopih na Star Contenderju v Ljubljani. Po dolgem tekmovalnem odmoru so prve tekme zaradi pomanjkanja tekmovalnega ritma, vedno zelo zahtevn, zato sem z zmago zelo zadovoljna. V odprti igri in na prvih prehodih mi je v tekmo uspelo prenesti tisto, čemur smo posvečali veliko pozornosti na treningih, medtem ko je, predvsem na sprejemu servisa, še kar nekaj prostora za izboljšave. Japonka, s katero se bom pomerila jutri, je obrambna igralka, precej visoko uvrščena na svetovni lestvici in proti njej nisem še nikoli igrala," je po zmagi dejala Tofantova.