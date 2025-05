Kitajca premočna za Jorgića in Pucarja

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić in Hrvat Tomislav Pucar sta končala nastope na svetovnem prvenstvu v Dohi v konkurenci dvojic. Od slovensko-hrvaške naveze sta bila v drugem krogu boljša devetopostavljena Kitajca Huang Youzheng in Liang Jingkun, ki sta zmagala s 3:1 (7, 7, -10, 12).

Jorgić in Pucar sta v prvem krogu ugnala turško navezo Abdullah Yigenler-Ibrahim Gunduz s 3:1 (10, 6, -8, 9).

Šestindvajsetletni Zasavec bo v Katarju nastopil še v posamični konkurenci. Na uvodnem dvoboju je premagal Fabia Adriena Rakotoarimanano z Madagaskarja s 4:0 (4, 10, 6, 4), na drugem pa se bo pomeril s Portoričanom Brianom Afanadorjem.

Vsi drugi slovenski predstavniki so se že poslovili od SP. Za Denija Kožula je bil v uvodnem posamičnem krogu usoden Portugalec Joao Geraldo, ki je zmagal s 4:0 (12, 5, 5, 13).

V konkurenci dvojic sta Kožul in Peter Hribar izgubila proti indijski navezi Manav Vikash Thakkar-Manush Utpalbhai Shah z 0:3 (-7, -8, -6), Ana Tofant in Sara Tokić pa sta proti Madžarki Georgini Poto in Luksemburžanki Sarah de Nutte klonili z 2:3 (-5, -8, 8, 7, -10).