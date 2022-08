Največji uspeh Slovenije v ekstremnem slalomu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eva Terčelj in Ajda Novak

Eva Terčelj in Ajda Novak Foto: Nina Jelenc

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Pauju se je zaključil s preizkušnjami v ekstremnem slalomu, ki bo leta 2024 na programu olimpijskih iger v Parizu. Za lep konec tekmovanja v slovenskem taboru sta poskrbeli Eva Terčelj in Ajda Novak, ki sta osvojili drugo in tretje mesto.

Slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah je na tekmi svetovnega pokala v Pauu prišla do največjega ekipnega uspeha v ekstremnem slalomu doslej. Prvič se je namreč zgodilo, da sta bili na zmagovalnem odru dve Slovenki. V napetem finalu je Eva Terčelj priveslala v cilj kot druga, Ajda Novak pa tretja. Zmagala je Avstralka Jessica Fox, letošnja in lanska svetovna prvakinja v tej disciplini.

Foto: Nina Jelenc Terčeljeva se je nastopom v ekstremnem slalomu bolj začela posvečati z letošnjo sezono in tokrat je v Pauju prišla do prvih stopničk na svetovnih pokalih. Letos je sicer že zmagala na tekmi evropskega pokala v Augsburgu. Novakova pa je priveslala do svojih letošnjih stopničk na največjih tekmovanjih v tej disciplini. Bronasta je bila že na majskem evropskem prvenstvu v Liptovskem Mikulašu. Tokratno tretje mesto je njeno drugo s svetovnih pokalov v ekstremnem slalomu. Tretja je bila tudi leta 2019 na svetovnem pokalu v Tacnu.

V moški konkurenci je v izločilnih bojih tekmoval Tine Kancler in izpadel v četrtfinalu. S tem je osvojil končno 14. mesto. V kvalifikacijskih vožnjah na čas sta obstala Vid Kuder Marušič in Martin Srabotnik. Kuder Marušič je bil 42., Srabotnik pa 47. Zmage se je veselil Francoz Boris Neveu.

Prihodnji konec tedna slalomiste na divjih vodah čaka še svetovni pokal v La Seu d'Urgellu.