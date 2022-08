Terčeljeva in Hočevarjeva v Pauju v finalu, v moški konkurenci brez finalnega nastopa

Slovenski kajakašici v slalomu na divjih vodah Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar sta se na tekmi svetovnega pokala v francoskem Pauju uvrstili v finale. V današnjem polfinalu je bila Terčeljeva četrta, Hočevarjeva pa deveta. V moškem polfinalu sta nastopila Martin Srabotnik in Peter Kauzer, a sta oba storila napako in se nista uvrstila v finale.

V ženskem polfinalu je bila najhitrejša Avstralka Jessica Fox. Terčeljeva je zaostala za 3,67 sekunde, Hočevarjeva pa za 5,72 sekunde.

V moški konkurenci je najhitrejši čas postavil Čeh Jiri Prskavec. Srabotnik je vse do napake imel najhitrejši čas dneva, a pri zadnjih protitočnih vratih skoznje ni zapeljal s celo glavo, kakor to predvidevajo pravila, kar mu je prineslo 50 kazenskih sekund. Na koncu je za Čehom zaostal 47,74 sekunde in je bil 33.

S polfinalom na svetovnem pokalu v Pauju so opravili tudi kajakaši. Žal se Martinu Srabotniku in Petru Kauzerju popoln napad ni izšel. Oba sta naredila napaki, ki sta jima prinesli 50 kazenskih sekund.

Finale z Evo Terčelj in Evo Alino Hočevar se začne ob 12. uri (TV SLO 2). pic.twitter.com/dpYrp2RxMx — Kajakaška zveza SLO (@Kajakzveza) August 27, 2022

Tudi Kauzer je bil na progi zelo hiter in kazalo je, da bo njegova vožnja zadostovala za uvrstitev v finale. Nato pa ga je v trenutku nepazljivosti tok potisnil iz linije in proti količku vrat, pri čemer je izgubil ravnotežje in se skoraj prevrnil. Tudi on je prejel 50 kazenskih sekund. Ker je vedel, da je finale izgubljen, se je nato le počasi spustil do cilja in polfinale končal na 40. mestu.

Ženski finale s Slovenkama se bo začel ob 12.04, moški pa ob 12.41.

