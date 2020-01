Največji ponos slovenske gimnastike: Bertoncelj, Belakova in Vedenejeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gimnastična zveza Slovenije (GZS) je danes v Ljubljani ob robu tradicionalnega kongresa nagradila tudi svoje najuspešnejše športnike, društva in športne delavce. Po pričakovanjih so v absolutni kategoriji nagrade za najboljše v minulem letu prejeli telovadca Teja Belak in Sašo Bertoncelj ter ritmičarka Jekaterina Vedenejeva.

Teja Belak se je z drugo oceno kvalifikacij preskoka spomladi prebila v finale evropskega prvenstva in s tem napovedala prvo žensko gimnastično kolajno na velikih tekmovanjih. A je v Szczecinu nato v finalu padla in prvenstvo stare celine končala na osmem mestu.

Zato je poleti še toliko bolj nenadejano prišla do prve velike kolajne kar na evropskih igrah, ko je v Minsku ugnala vso konkurenco. Na zadnjih tekmah pred igrami je v Osijeku in Kopru v svetovnem pokalu zasedla prvo in drugo mesto, a vseeno je bila zlata kolajna, s katero je Belakova spisala del slovenske gimnastične zgodovine, presenečenje.

"To je moj uspeh kariere in obliž na rane po smoli na evropskem prvenstvu. V kvalifikacijah smo bile tekmovalke izenačene, vedela sem, da lahko osvojim kolajno, a zlata nisem pričakovala. Res sta mi uspela dva odlična skoka," je po zmagi v Minsku dejala Belakova, ki ji je v nadaljevanju sezone jeseni kljub zmagi v Mersinu in drugemu mestu v Sombotelu nato na svetovnem prvenstvu nepričakovano spodrsnilo v boju za olimpijske igre v Tokiu.

Petindvajsetletna Ljubljančanka sicer še ima možnosti za nastop na OI; po Rio de Janeiru 2016 si bo skušala drugo zaporedno pot na OI priboriti prek svetovnega pokala. Vse bo znano konec marca. Po razočaranju na SP je jeseni vseeno nastopila na turnirju prvakov v Cottbusu, kjer je za dober konec sezone svetovnega pokala na preskoku končala na zmagovalnem odru - osvojila je srebrno kolajno.

Ob Belakovi je drugo mesto v točkovanju za športnico leta osvojila Tjaša Kysselef, tretje pa Adela Šajn. Sodnica leta je postala Mojca Mavrič.

Bertoncelj pokleknil na vrhuncu sezone

Sašo Bertoncelj je ostal brez olimpijske norme za Tokio. Foto: Ana Kovač Med telovadci je bil najboljši po izboru GZS Sašo Bertoncelj, čeprav je spomladanski del sezone po nizu slabih rezultatov, na EP ni prišel v finale konja z ročaji, predčasno končal in se posvetil okrevanju po poškodbi komolca ter zdravljenju želodčno-prebavnih težav, ki so ga pestile več tednov.

Septembra je nato z zmago, tako kot Belakova, začel jesenski del sezone svetovnega pokala v Mersinu, v Sombotelu je bil tretji, na zadnji tekmi pred SP v Parizu pa po dveh padcih ni prišel v finale konja. Pokleknil je tudi na vrhuncu sezone, kvalifikacijskem SP za OI, saj je po napakah v kvalifikacijah ostal brez finala ter olimpijske norme.

Zdaj ima Bertoncelj še nekaj možnosti, da si OI pribori preko svetovnega pokala, ampak so se te po novem ponesrečenem nastopu jeseni v Cottbusu precej zmanjšale. Vse bo odvisno od spomladanskega niza tekem Melbourne - Baku - Doha.

Poleg Bertonclja sta drugo in tretje mesto zasedla Rok Klavora in Luka Terbovšek, najboljši sodnik je Enes Hodžić Lederer.

Vedenejeva se spogleduje s Tokiom

Jekaterina Vedenejeva je bila 17. v mnogoboju na kvaliifkacijskem SP. Foto: osebni arhiv Najboljša ritmičarka minulega leta je Jekaterina Vedenejeva, dolgoletna ruska reprezentantka iz Irkutska, ki je v želji po olimpijskem nastopu začasno zatočišče našla v Sloveniji.

Petindvajsetletna slovenska državna prvakinja je, za zdaj sicer še neuradno, slovenski gimnastiki pritelovadila edino olimpijsko normo. Na kvalifikacijskem SP je bila v mnogoboju 17., prvih 16 se neposredno uvrsti na OI, a po drugih kriterijih bo bržkone Sloveniji pritelovadila nastop v Tokiu.

Poleg Vedenejeve sta nagradi za športnici leta prejeli še Aleksandra Podgoršek in Iza Zorec, sodnica leta pa je Alena Jakubovska.