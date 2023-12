Rajmond Debevec že 36. okronan za najboljšega strelca v Sloveniji

Strelska zveza Slovenije je na gala dogodku v Dekanih razglasila najboljše posameznike in društva v letu 2023. Laskave naslove so osvojili Živa Dvoršak, Rajmond Debevec (oba Olimpija) ter SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem. Šestdesetletni Debevec je bil že 36. okronan za najboljšega strelca v Sloveniji, 32-letna Dvoršak pa devetič.

Trikratni nosilec olimpijskih odličij iz Sydneyja 2000, Pekinga 2008 in Londona 2012 je letos uprizoril novo mojstrovino na mednarodnem prizorišču. Na svetovnem prvenstvu v Bakuju je osvojil tretjo zlato kolajno in drugo v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov. Do najvišje stopničke na zmagovalnem odru je prišel v velikem slogu, potem ko je zadel vseh 600 krogov in izenačil svetovni rekord.

Dvoršak, trikratna olimpijka iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021, še vedno naskakuje kvoto za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Na letošnjih tekmah najvišje ravni ji to ni uspelo, še najbližje temu je bila na tekmi svetovnega pokala v Limi, kjer se je uvrstila v veliki finale in osvojila osmo mesto, ter na svetovnem prvenstvu v azerbajdžanski prestolnici, ko je v zračni puški zasedla 14. mesto.

Živa Dvoršak Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V ekipni konkurenci so smetano pobrali strelke in strelci iz Rečice pri Laškem. Od leta 1998 so bili že 16. najboljši v državi.

V mladinski konkurenci sta laskava naslova osvojila Sara Slak (Grosuplje) in Luka Lukić (Trzin), v kadetski Manja Slak (Gorenja vas) in Maksimilijan Žarić (Olimpija), med starejšimi deklicami in dečki pa Zala Kajtna Poženel (Dušan Poženel) in Aleks Gajanović (Olimpija).

Polona Sladič in Sonja Benčina. Foto: Vid Ponikvar

Najboljša predstavnika stroke v članski konkurenci sta Polona Sladič in Andreja Vlah, v mladinski Damijan Klopčič, v kadetski Aleš Košir in Andraž Tekavčič, v najmlajši starostni kategoriji pa Sonja Benčina in Andrej Brunšek.

Posebno priznanje Strelske zveze Slovenije je prejel dolgoletni selektor slovenske reprezentance v trapu Nikolaj Mejaš, ki je v začetku tega leta zavoljo poslovnih in službenih obveznosti svoje mesto prepustil Igorju Macurju.