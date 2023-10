Banka Slovenije je danes predstavila nove zbirateljske kovance, posvečene državnemu prazniku Dan slovenskega športa. Gre za zlatnik z nominalno vrednostjo 100 evrov, srebrnik z nominalno vrednostjo 30 evrov in dvobarvni trievrski kovanec. Kovanci so kot plačilno sredstvo veljavni le na območju Slovenije.

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je ob predstavitvi poudaril pomembne vzporednice med bančništvom in športom ter vrednote in izzive, ki jih povezujejo. "Veliko je vzporednic. V obeh primerih gre za dolgotrajne in skrbno načrtovane procese, ki se nato pokažejo v rezultatih. Oboji potrebujemo tudi premor, da premislimo, kako naprej in katere strategije bomo uporabili. V obeh primerih je potrebna tudi velika vztrajnost, taktika in pravilna razporeditev moči."

A Vasle je izpostavil tudi vključevalno vlogo slovenskega športa, slovenski model športa, množičnost in vrhunskost, ki so prav tako razlog za izdajo kovanca.

Rajmond Debevec Foto: Katja Kodba/STA

Posebnost predstavitve je bila udeležba veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter strelca Rajmonda Debevca, ki so 23. septembra 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju osvojili zlati kolajni. Osnovni motiv kovancev je zato po njihovi zaslugi par vesel na eni strani in strelska tarča, kakršne se uporabljajo pri trojnem položaju, na drugi.

Prav prvi zlati olimpijski kolajni za Slovenijo sta bili na koncu ključni za izbor dneva slovenskega športa. "Počaščen sem, da so ti kovanci posvečeni prav slovenskemu športu, dejavnosti, kateri smo posvetili življenje. Ponosen sem, da sem del te zgodbe," je k temu dodal Debevec.

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle Foto: Katja Kodba/STA

"Vesel sem, da je šport vse pomembnejši dejavnik v naši družbi. Tudi zato, ker se v športu uveljavljajo strogi moralno-etični standardi in so za kršitev določene stroge sankcije. Upam, da se bo odrazilo tudi v družbi. Ne gre le za zdrav duh v zdravem telesu, ampak tudi za druge vrednote," pa je dopolnil Čop.

Luka Špik je za predstavitev pripotoval neposredno iz Londona: "Vesel sem, da smo športniki dobili svoj praznik. Ta je namenjen vsem - športnikom, navijačem in prostovoljcem, ki delajo v športu. Ta dan naj bo motivacija tudi za ostale dni v športu."

Luka Špik Foto: Katja Kodba/STA

Danes predstavljeni kovanci nikakor niso prvi, ki so posvečeni športu. Že leta 2010 so bili izdani v spomin na SP v poletih v Planici, leta 2011 v čast svetovnemu prvenstvu v veslanju in leto kasneje 100-letnici prve zlate olimpijske kolajne, ki jo je osvojil slovenski športnik - Leon Štukelj.