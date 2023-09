"Za 60 let sem si privoščil 60 strelov s 600 krogi" #video

Rajmond Debevec Foto: Kaja Kodba/STA Šestdesetletni strelec iz Ljubljane Rajmond Debevec je v azerbajdžanski prestolnici pokoril vse svoje mednarodne tekmece in z maksimalnimi 600 zadetimi krogi ubranil zlato s svetovnega prvenstva v južnokorejskem Changwonu 2018. Po popolni predstavi v Bakuju je v svojo bogato vitrino dodal svojo sedmo kolajno s svetovnih prvenstev, v njej pa je tudi izjemna kolekcija 28 kolajn z evropskih prvenstev ter 27 zmag na tekmah za svetovni pokal.

"Všeč mi je igra številk. Že kot srednješolec sem bil intenziven matematik, za 60 let sem si v Bakuju privoščil 60 strelov z maksimalnimi 600 krogi. Počutim se odlično, zelo sem ponosen na ta dosežek, sem šele deveti strelec v zgodovini svetovnih prvenstev, ki mu je to uspelo," je na vprašanje, kako se počuti 60-letnik z naslovom svetovnega prvaka, dejal Debevec. "Bolj kot zlate kolajne sem vesel izida in dejstva, da sem po dolgem času znova postavil oziroma izenačil svetovni rekord. V samostrelu sem dosegel nekaj najboljših znamk na svetu, v puški pa zadnjega davnega leta 1992, ki je bil nato v veljavi polnih dvajset let. Absolutni rezultat in svetovni rekord, to so sanje vsakega strelca."

"Imamo nekaj izjemno nadarjenih strelcev"

Ob tem je poudaril, da sam sicer ne predstavlja prihodnosti slovenskega strelstva. "Imamo nekaj izjemno nadarjenih strelcev, izpostavil bi Luko Lukića in Manjo Slak, naše prihodnosti pa ne moremo graditi na 60-letnemu strelcu," je dejal Debevec. Kot je dodal, je zato vesel, da je Strelska zveza Slovenije prisluhnila njegovi ideji, da se ustanovi sklad za podporo nadarjenim mladim strelcem. Trikratnega nosilca olimpijskih odličij - v Sydneyju 2000 je osvojil zlato, v Pekingu 2008 in Londonu 2012 pa bron - je takoj po vrnitvi iz Azerbajdžana čakalo še državno prvenstvo v malokalibrskem orožju. Na strelišču Gaj na Pragerskem je Debevec konec minulega tedna znova zasijal v polnem sijaju ter osvojil naslova državnega prvaka v ležečem in trojem položaju na 50 metrov.

O svojih kratkoročnih in srednjeročnih ciljih je dejal: "Že eno leto sem upokojen. Zavoljo tega mi ni potrebno delati natančnih načrtov za vsako novo sezono, lahko se sproti prilagajam svojim občutkom. Letos me čaka le še nastop na finalu evropskega pokala v Zagrebu, kjer želim dokazati, da nedavni dosežek iz Bakuja ni bil naključen. Za drugo sezono koledar še ni znan, zagotovo pa bom nastopil na evropskem prvenstvu." Med Debevčevimi cilji ni devetega nastopa na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu po Los Angelesu 1984, Seulu 1988, Barceloni 1992, Atlanti 1996, Sydneyju 2000, Atenah 2004, Pekingu 2008 in Londonu 2012.