Najbolj divji tekaški dogodek v Sloveniji!

Če bi v Sloveniji morali najti nekaj najbolj divjih in odmaknjenih kotičkov, bi jih zagotovo iskali na Kočevskem. Obsežni gozdovi, ki so dom tudi številnim divjim živalim, pokrivajo dobršen del Kočevskega. Skrivajo pa še mnoge neodkrite bisere, pragozdove, prekrasne stezice in čudovito naravo , ki je zagotovo najlepša, ko je odeta v prekrasno zeleno barvo.

Fotogalerija: Kočevska v vsej svoji lepoti (foto: Jošt Gantar in Vasja Marinc):

Seveda pa vsi ti gozdovi in vmesni travniki ponujajo tudi prekrasne terene za trail tek. Trail tek je doživetje v naravi in le redki kraji ponujajo bolj prvinsko doživetje narave, kot jo ponuja Kočevsko. Kot pravijo sami za svojo destinacijo: "Divje. A prijazno."

Za tekače je še posebej razveseljiv podatek, da boste več kot 90 odstotkov časa preživeli na travniških in gozdnih stezicah.

Štiri razdalje in posebej prilagojene trase za začetnike

Na Kočevsko Outdoor Festivalu, ki bo potekal od 2. do 4. junija, so vam na voljo štiri razdalje. Trasi, dolgi 30 in 60 kilometrov, sta namenjeni izkušenim tekačem, ki si želijo malce daljših izzivov. Ti vas bosta vodili po znani Roški pešpoti, kjer poteka tudi zdaj že tradicionalni Pohod po medvedovih stopinjah.

Krajši trasi, na 10 in 15 kilometrov, pa sta zasnovani tudi z mislijo na začetnike v svetu teka in trail teka, saj potekata po lahkih poteh in imata tudi precej manj vzpona. In brez skrbi, časovne omejitve so postavljene tako, da lahko celotni trasi tudi prehodite, tako da bo dovolj časa za stoodstotno doživetje narave.

Štiri razdalje:

10 km – Vzajemna Fox Trail (120 m vzpona)

– Vzajemna Fox Trail (120 m vzpona) 15 km – Be active Lynx Trail (400 m vzpona)

– Be active Lynx Trail (400 m vzpona) 30 km – Salomon Wolf Trail (1000 m vzpona)

– Salomon Wolf Trail (1000 m vzpona) 60 km – Kočevsko Bear Trail (2000 m vzpona)

Novost – tek v parih!

Letos so pripravili zanimivo novost – tek v parih. To je idealna priložnost za vse tiste, ki bi se dogodivščine odkrivanja kočevskih gozdov lotili v družbi, in odlična priložnost za vse tiste, ki vas morda malce skrbi misel na divjino.

V dobri družbi je namreč vse lažje. Tudi v paru so na voljo vse štiri razdalje – 10, 15, 30 in 60 kilometrov.

S festivalskim dogajanjem obarvan celoten konec tedna: od 2. do 4. junija 2023

Glavni dogodek na Kočevsko Outdoor Festivalu je zagotovo trail tek, ki bo tokrat v soboto, 3. junija 2023. Organizatorji obljubljajo, da ves konec tedna ne bo manjkalo preostalega dogajanja, kot se za pravi festival spodobi. Športne aktivnosti, zelena narava, Kočevsko jezero, pijača, hrana in koncerti … dogajanja bo v glavnem pestro.

Sobotni večerni koncert – skupina Alo!Stari

Štajerski punk rockerji bodo zagotovo dobro pretresli sobotno večerno dogajanje na Kočevsko Outdoor Festivalu. Udarni, ampak po drugi strani zelo spevni komadi bodo poskrbeli, da vas za dober žur ne bo preveč motila tekaška utrujenost.

Pivo & burger festival

Le kaj po teku prija bolj kot hladno pivo? Tudi tokrat se bodo predstavili različni craft pivovarji, ki bodo poskrbeli, da po teku zagotovo ne boste žejni. Poleg tega bodo seveda na voljo tudi burgerji in tudi še druge lokalne kulinarične dobrote. Tako da brez skrbi, tudi lačni ne boste!

Kamp in šotorišče na prireditvenem prostoru

Kot se za pravi festival spodobi, sta vam tik ob prireditvenem prostoru na voljo šotorišče in kamp. Lokacija festivala je postavljena ob Kočevsko jezero, ki je odlična možnost za ohladitev po teku. Tik ob jezeru in prireditvenem prostoru pa je tudi Camp Jezero, kjer ponujajo prostor za avtodome in prikolice, možnost šotorjenja in tudi pet hišic glamping.

Druge outdoor aktivnosti – supanje, ohladitev v jezeru …

Kot že omenjeno, je dogodek umeščen poleg Kočevskega jezera, kjer se je seveda mogoče tudi kopati in prijetno ohladiti po teku.

Je pa jezero tudi odlično za supanje in prav supi vam bodo v soboto in nedeljo tudi na voljo za izposojo.

Družinam prijazen dogodek

Kočevsko Outdoor Festival želi postati tudi družinam prijazen dogodek. Tako bo v času tekov organizirano brezplačno otroško varstvo, seveda ne bo manjkal niti otroški tek, poleg tega pa pripravljajo tudi bogat animacijski program za otroke in celotno družino, ki bo potekal od petka, 2. junija, do nedelje, 4. junija.

Tako bodo otroci že v petek lahko prisluhnili zanimivim predavanjem na temo gozda in divjih živali, v soboto tekli, supali ali pa plavali v Kočevskem jezeru, v nedeljo pa se lahko podate na vodene oglede sledenja divjih živali.