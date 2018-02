To so najbolj izstopajoči plezalni in alpinistični dosežki lanskega leta #foto

Nives Meroi in Roman Benet dobitnika zlatega častnega znaka planinske zveze

Planinska zveza Slovenije se je na alpinistično-plezalnem večeru na Gospodarskem razstavišču za življenjsko delo v alpinizmu poklonila Radu Kočevarju in Francetu Zupanu, Anastasija Davidova je postala najuspešnejša alpinistka in Aleš Česen najuspešnejši alpinist, Nives Meroi in Romanu Benetu so podelili zlati častni znak PZS. Najuspešnejši športnoplezalni par ostajata Janja Garnbret in Domen Škofic, najuspešnejši ledni plezalec Janez Svoljšak, turni smučar pa Nejc Kuhar.

Najuspešnejša alpinistka preteklega leta je Anastasija Davidova (AO PD Ljubljana-Matica), ki je sezono vsestranskega plezanja kronala z uspešno odpravo v Kirgiziji, kjer je z Ivo Božić opravila prvo žensko prosto ponovitev slavne smeri Perestroika crack.

Aleš Česen (Alpski gorniški klub), najuspešnejši alpinist leta 2017, je lani plezal na odpravah v Kanadi, Indiji, ZDA in Maroku, njegov največji dosežek pa je bil vzpon po zahtevni prvenstveni smeri Vse ali nič na himalajski šesttisočak Arjuna, ki ga je opravil z Urbanom Novakom in Markom Prezljem (oba AO PD Kamnik), prejemnikoma priznanja za posebne dosežke v alpinizmu.

Najperspektivnejši alpinist 2017 je Žiga Oražem (AO PD Kamnik) z zimsko ponovitvijo Walkerjevega stebra v Grandes Jorasses v navezi z Matijo Volontarjem. Komisija za alpinizem PZS je za leto 2017 izpostavila še trojico - Tjašo Jelovčan (AO PD Kranj), Petro Klinar (Akademski AO) in Luko Lindiča (AO PD Celje Matica), ki so vsak s svojo plezalno sezono vidneje zaznamovali alpinistično leto 2017.

Prejemnika priznanja za življenjsko delo na področju alpinizma sta Rado Kočevar (PD Gozd Martuljk) in France Zupan (PD Ljubljana-Matica), predstavnika alpinistov prve povojne generacije, ki je orala ledino modernega slovenskega alpinizma, zgledovala se je po mojstrih dolomitskih skalnih smeri, dvignila mejo preplezanih težav v skali do zgornje šeste stopnje in v domači alpinizem prvič vnesla nekaj športnega duha.

V zimski alpinistiki je napredovala v vse težjih ponovitvah in vedno pogosteje obiskovala granitne vršace osrednjih Alp. Njune velike smeri so danes čista alpinistična klasika in čeprav sta že zakorakala globoko v deveto desetletje svojega življenja, sta še vedno aktivna in predana mladostnim sanjam.

Planinska zveza je na alpinistično-plezalnem večeru Nives Meroi in Romanu Benetu, ki sta se prva na svetu skupaj povzpela na vseh štirinajst osemtisočakov, predala tudi zlati častni znak PZS za vse alpinistične dosežke in promocijo alpinizma.

Italijansko-slovenska naveza je svojo pripoved o neomajnosti pri vzponih na najvišje vrhove našega planeta v alpskem slogu predstavila tudi na predavanju.

Najuspešnejši športni plezalci leta 2017

Najuspešnejša športna plezalka je že drugič zapored Janja Garnbret (Šaleški AO), skupna zmagovalka svetovnega pokala 2017 v težavnosti in kombinaciji ter druga v balvanih, ki je lani osvojila rekordno število točk v svetovnem pokalu in kot prva tekmovalka v zgodovini v isti sezoni dosegla devet zmag SP, sicer pa štirinajstkrat stala na stopničkah. Poleg tega je bila evropska podprvakinja v balvanskem plezanju in četrta na prvenstvu v težavnosti, s srebrom se je vrnila tudi s svetovnih iger.

Prav tako je štafeto obdržal najuspešnejši športni plezalec Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica), lani četrti v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti.

Priznanja športnim plezalcem za vrhunske dosežke na tekmovanjih so prejeli balvanistka Katja Kadić (PK Škofja Loka), Mia Krampl (AO PD Kranj) za prvi članski finale SP, Jernej Kruder (ŠPO PD Celje Matica) za balvanske dosežke, evropska mladinska prvakinja v težavnosti in prvič članska finalistka Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica), evropska podprvakinja in večkratna finalistka SP v težavnosti Mina Markovič (ŠPK Plus) ter Anže Peharc (AO PD Kranj) za bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v balvanih.

Priznanja za perspektivne športne plezalce za rezultate na tekmah evropskega mladinskega pokala so prejeli Dominika Kodra (PK Kamnik), Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica), Lučka Rakovec (ŠD Proteus) in Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak Maribor). Trenersko priznanje sta si zaslužila trener Garnbretove Gorazd Hren (Šaleški AO) in trener Škofica Roman Krajnik (PK Škofja Loka).

Najuspešnejša v lednem plezanju in turnem smučanju 2017

Najuspešnejši ledni plezalec ostaja Janez Svoljšak (AO PD Kranj), četrti na svetovnem prvenstvu 2017 v lednem plezanju, za najuspešnejšega turnega smučarja je bil znova imenovan Nejc Kuhar (TSO PD Jezersko), lani šesti na slavni Pierra Menti in državni prvak v disciplini posamično.

