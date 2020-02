Messiju uspelo kot prvemu nogometašu, družbo mu dela Hamilton

"Žal ne morem biti na prireditvi, bi se pa rad zahvalil akademiji, ki mi je namenila to nagrado. Gre za pomembno in posebno priznanje. Ponosen sem, da sem prvi športnik, ki prihaja iz ekipnih športov, s tem priznanjem. Hvala za zaupanje. Rad bi se zahvalil družini, soigralcem in vsem navijačem, ki me spremljajo," je prek videopovezave sporočil 32-letni Argentinec.

"I am honoured to be the first to win this award being a sportsperson coming from a team sport."



Felicidades Lionel Messi 🙌#Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/Qt7UDTpFya — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

"Ta nagrada mi pomeni veliko. Deliti si jo s takšnim zvezdnikom je velika čast. Hvala vsem, ki ste me podpirali. Hvala Mercedesu, ki je zaupal 13-letniku," je med drugim dejal šestkratni svetovni prvak Hamilton, ki mu je lovoriko predal nogometni trener Arsene Wenger. Pred njim sta lastnika nagrade med dirkači postala še Michael Schumacher in Sebastian Vettel.

Dirkaško-nogometni dvojec je nasledil srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award - a moment of sporting history!



Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2 — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

Znova Simone Biles

V ženski konkurenci je 68 članov športne akademije laureus znova najbolj prepričala ameriška telovadka Simone Biles, ki je nagrado prejela že lani. Na lanskem svetovnem prvenstvu je osvojila pet zlatih odličij.

She's done it again! 🤸🤸@Simone_Biles is your 2020 Laureus World Sportswoman of the Year 🙌#Laureus20 pic.twitter.com/criJykhJV7 — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

Za ekipo leta so izglasovali špansko košarkarsko reprezentanco, ki je lani osvojila drugi naslov svetovnega prvaka. "Ponosni smo na to nagrado. Še naprej se bomo trudili, da bomo uresničevali sanje svoje države in da bo naša zveza še naprej rasla," so dejali.

Španska moška košarkarska reprezentanca je ekipa leta 2019. Foto: Getty Images

Najboljši novinec iz kolesarskih vrst

Nagrada v kategoriji novinec je pripadla kolumbijskemu kolesarju Eganu Bernalu. Triindvajsetletnik je lani postal najmlajši zmagovalec Dirke po Franciji v njeni 110-letni zgodovini.

What a year for @Eganbernal 🇨🇴



Youngest champion of the Tour de France for 110 years, and the first Colombian to earn cycling’s greatest prize too 👏



And now, winner of the Laureus World Breakthrough of the Year 🏆#Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/Y0cey49Ioq — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

V kategoriji športna osebnost leta je slavila deskarka Chloe Kim. Ameriška najstnica je na lanskem svetovnem prvenstvu zbirki odličij (med temi je tudi olimpijsko zlato iz Pjongčanga) dodala še naslov svetovne prvakinje.

Med športniki invalidi je najbolj prepričala ameriško-ukrajinska tekačica na smučeh Oksana Masters. Največjo športno vrnitev v minulem letu pa je uprizorila nemška dirkačica Sophia Flörsch.

