Igre v Tokiu bodo združevala čustva

Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu 2020 so danes predstavili slogan največjega letošnjega športnega tekmovanja. Igre na Japonskem so strnili v kratek slogan United by Emotion (čutimo skupaj).

Kot so pojasnili prireditelji, naj bi slogan OI v nekaj kratkih besedah predal sporočilo iger in olimpizma ter zamisli, ki bi jih radi v Tokiu prenesli v svet s svojimi igrami.

Slogan iger v zadnjih letih pomeni tudi prepoznaven del olimpijskega ozadja, saj napisi z izbranimi besedami krasijo olimpijsko mesto in prizorišča, veliko pa jih uporabljajo tudi mediji.

Prireditelji v Tokiu ga bodo za še bolj prepoznavnega naredili tako, da bodo z njim okrasili največjo stolpnico v mestu, več kot 600 metrov visoki televizijski stolp Sukaitsuri.

"Množice gledalcev, ki se bodo na igrah videli prvič, bodo ugotovili, da je veliko več stvari, ki jih združujejo, kot tistih, ki jih ločujejo," so izbiro slogana pojasnili v organizacijskem odboru iger.

Olimpijske igre v Tokio bodo potekale med 24. julijem in 9. avgustom. Foto: Reuters

Uradni olimpijski slogan je sicer Citius, Altius, Fortius (hitreje, višje, močneje), toda vsak prireditelj si izbere še eno misel za svoje igre.

V Londonu 2012 so tako izbrali Inspire a Generation (Navdihujemo generacijo), v Atenah 2004 pa je bil slogan Welcome Home (dobrodošli doma), s čimer so namignili na začetke modernega olimpizma in prve olimpijske igre leta 1896.

V Sočiju 2014 so imeli za slogan besede Hot. Cold. Yours (vroč, hladen, vaš). Na zadnjih poletnih igrah v Riu 2016 pa je bil slogan v portugalščini Um mundo novo (novi svet).

Zadnje igre v korejskem Pyeongchangu pred dvema letoma pa so imele slogan Passion. Connected (povezani v strasti).

