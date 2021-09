Na velikanki ponovno rekordno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Planici so se po letu premora v soboto znova zbrali tekaški navdušenci za tekmovanje od vznožja do vrha letalnice bratov Gorišek. Na zahtevni tekaški preizkušnji, ki velja za najtežjo izmed vseh v seriji Red Bull 400, sta z rekordoma tekmovanja zmagala Slovenca Luka Kovačič in Barbara Trunkelj.