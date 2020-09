Kot smo na Sportalu že poročali, se je Luka Kovačič v okviru projekta, o katerem je sanjal že več let – povezati vseh pet najvišjih vrhov Slovenije v eno turo – v manj kot 14 urah povzpel na zahtevni Visoki Rokav (2.646), kjer je potrebno tudi alpinistično predznanje, Škrlatico (2.740), se vrnil nazaj do izhodiščne točke v Vratih, "skočil" na Triglav (2.864), prek Zadnjice splezal na Jalovec (2.645), čez Kotovo sedlo na Mangart (2.679) in projekt zaključil na Mangartskem sedlu.

Foto: Siniša Kanižaj/Red Bull Content Poll

Glede na splošno predvidene čase bi tura s 6.600 višinskimi metri vzpona in 55 kilometri dolžine povprečnemu planincu vzela okoli 43 ur, Kovačič pa je zanjo potreboval zgolj 13 ur in 56 minut!

Pet najvišjih slovenskih vrhov, ki jih je Kovačič premagal v 13 urah in 56 minutah (po kronološkem vrstnem redu):

Visoki Rokav (2.646 metrov nad morjem),

Škrlatica (2.740),

Triglav (2.864),

Jalovec (2.645) in

Mangart (2.679).



Skupaj je premagal 6.600 višinskih metrov vzpona, kar je toliko, kot če bi več kot 18-krat tekel na Šmarno goro. V dolžino je zbral 55 kilometrov, od tega 43 kilometrov po gorskih poteh in skalah, sedem kilometrov po makadamih in pet kilometrov po asfaltu. Prvi dve uri in 40 minut je tekel po popolni temi z naglavno lučko.

Na poti so ga spremljali številni vrhunski športniki, v prvem delu je bil to alpinist Nejc Marčič, v drugem gorski tekač Matjaž Mikloša in vsestranska športnica ter Lukovo dekle Urška Ahac, v tretjem pa še en gorski tekač Nejc Kuhar, ki je pravzaprav "kriv" za to, da je Kovačič, nekdanji kolesar in turni smučar, sploh pristal v gorskem teku.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

To pa ni edini Kovačičev podvig v tej sezoni, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa precej tekmovalno zdesetkana.

V začetku septembra je postavil nov rekord v vožnji s kolesom pony na Vršič (39 minut in 39 sekund), prejšnjo nedeljo pa je bil najhitrejši tudi na vertikalnem kilometru v Dolomitih, kjer so tekmovalci v dveh kilometrih morali premagati kar tisoč višinskih metrov.

Na letošnji prireditvi Goni pony je postavil nov rekord v vožnji z legendarnim pony kolesom na Vršič. Od hotela Lek v Kranjski Gori do prelaza Vršič je potreboval pičlih 39 minut in 39 sekund. Foto: Matic Ritonja/Sportida

