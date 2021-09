Vršič znova preplavili ponyji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalca sedme izvedbe vzpona s kolesi poni na Vršič sta Luka Kovačič in Barbara Trunkelj. Na prelaz Vršič se je tokrat podalo 955 tekmovalcev, kar je seveda daleč od rekorda iz leta 2019, ko se je na vrh najvišje ležečega slovenskega prelaza odpravilo 1.320 tekmovalcev.

V moški konkurenci je slavil lanski zmagovalec Luka Kovačič s časom 39:54, kar je za 15 sekund počasneje od rekorda, ki ga je postavil lani. Zato pa je Barbara Trunkelj, ki je na Vršič prikolesarila devet minut pozneje, po natanko 49 minutah, svoj lanski osebni rekord, ko je zasedla drugo mesto, popravila za skoraj tri minute.

Zmagovalca Barbara Trunkelj in Luka Kovačič Foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Z nekaj več kot minuto zaostanka je pri moških Kovačiču sledil Klemen Španring na drugem mestu, tretjeuvrščeni Jan Trunkelj je zaostal dobrih pet minut. Barbara Trunkelj je zmagala še bolj prepričljivo, saj je bila edina kolesarka, ki je vzpon opravila v manj kot uri. Sledili sta Tanja Rode na drugem in Martina Konjc na tretjem mestu.

Oba letošnja zmagovalca sta predvsem tekača, največ gorska in terenska (trail), ki pa koles ne zanemarjata prehudo. "Vsako leto je malo drugače. Spet sem moral dati vse od sebe, saj klanec ni nič bolj položen. Kot vsako leto sem imel peš odsek malo pod Tonkino kočo, tam je strmina najhujša. Teči ne smeš, a tudi s hojo več pridobim kot izgubim, da mi v nogah ostane še nekaj moči za zadnje kilometre," je po koncu dodal današnji zmagovalec.

Na prelaz Vršič se je tokrat podalo 955 tekmovalcev. Foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool

"Ne vem, ali sem bila toliko hitrejša zaradi počitka, letos nisem nič tekmovala. Letos le tečem, nisem veliko kolesarila. Morda je pomagalo tudi to, da sem nastopila tretjič in sem že bolje poznala vzpon. Tako veš, kje moraš stisniti in kje lahko prihraniš nekaj energije," pa je dodala zmagovalka.

Med znanimi imeni med udeleženci sta bila letos zelo zanimiva tudi upokojena smučarska skakalca, Beljačan Martin Koch in Slovenec Jernej Damjan. Avstrijec je tokrat kar dobro preskočil Slovenca, saj je ponija s časom 55:55 pognal na odlično 31. mesto. Tudi letos so se številni zelo potrudili z opravami – in se še dodatno namučili v njih na vzponu. Zmagovalka naj retro sloga je letos postala telovadka Lucija Guzaj, naj retro tip je bil "glavni na vasi" Matic Uran, najbolj posrečena skupina pa par Booty Boom.

