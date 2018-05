Na tretji izbirni tekmi spet Kauzer, Savšek in Kragljeva

tacen, tretja izbirna tekma

V Tacnu se je odvila tretja izmed štirih izbirnih tekem za sestavo slovenske reprezentance v slalomu na divjih vodah. Peter Kauzer in Benjamin Savšek sta si mesti v njej neuradno zagotovila že minuli konec tedna, tudi na tretji tekmi je Savšek spet najboljši med kanuisti, Kauzer pa med kajakaši. Druge zmage se je veselila kajakašica Urša Kragelj.

Tako Kauzer kot tudi Savšek sta si mesto v ekipi zagotovila že prejšnji teden, sta sta imela bonus zaradi osvojenih posamičnih kolajn na lanskem svetovnem prvenstvu, še naprej pa ne popuščata.

Jutri bo znana reprezentanca za največja tekmovanja

Po jutrišnji zadnji izbirni tekmi in ponedeljkovem sestanku tekmovalne komisije bo znana podoba reprezentance, ki bo Slovenijo v tej sezoni zastopala na največjih kajakaških tekmovanjih.

Med kanuisti je znova zmagal Benjamin Savšek, ki je tekmece prehitel za več kot tri sekunde. Na drugo mesto je priveslal Luka Božič, na tretje pa Anže Berčič. Kot četrti je tretjo kvalifikacijsko preizkušnjo končal Blaž Cof, Jure Lenarčič je bil peti, Urh Turnšek šesti, Klemen Vidmar sedmi, Jakob Jeklin deveti, deseterico pa je zaokrožil Žiga Taljat.

V ženskem kanuju je s progo najbolje opravila Avstrijka Nadine Weratschnig, ki ji savske brzice očitno ustrezajo, saj se je posamične kolajne med kanuistkami veselila na lanskem evropskem prvenstvu v Tacnu. Z dobrimi petimi sekundami zaostanka je na drugem mestu tekmo končala Nina Bizjak, Eva Alina Hočevar pa je bila tretja. Lea Novak je zasedla četrto mesto, Alja Kozorog pa je bila po veliki napaki, ki jo je stala dodatnih 50 sekund, sedma.

Peter Kauzer je bil za sekundo in 66 stotink hitrejši od Nika Testena. Foto: Nina Jelenc

Tudi med kajakaši brez presenečenj

Brez presenečenj je minila preizkušnja kajakašev. Najizkušenejši Peter Kauzer je bil znova najhitrejši. Sekundo in 66 stotink je na drugem mestu za njim zaostal Niko Testen, tretje mesto pa si je priveslal Avstrijec Felix Oschmautz. Martin Srabotnik je bil tokrat četrti, Tine Kancler šesti, Vid Kuder Marušič sedmi, Žan Jakše osmi, Val Manfreda Vidrih deveti, Simon Brus pa deseti.

Po drugem mestu je mladi primorski kajakaš Niko Testen povedal: "Z vožnjami sem kar zadovoljen, saj sem pokazal, da sem čez zimo dobro napredoval. Mislim, da je letos prava sezona. Na prvi tekmi mi ni ravno šlo, ampak na drugi in tretji je bilo boljše. Vem pa, da lahko odpeljem še veliko boljše."

Kragljeva z naskokom najhitrejša

Drugič v treh nastopih na izbirnih tekmah je slavila kajakašica Urša Kragelj. Primorka je bila znova z naskokom najhitrejša od vseh tekmovalk na startu, saj je kljub štirim kazenskim sekundam zanesljivo zmagala. Avstrijka Lisa Leitner je za Kragljevo na drugem mestu zaostala za dobri sekundi. Tretje mesto si je priveslala Eva Terčelj, Ajda Novak pa je bila četrta. Med deseterico so bile uvrščene še tri slovenske kajakašice, in sicer Eva Alina Hočevar kot šesta, Lea Novak kot deveta in Eva Jeklin kot deseta.

Zadnja izbirna tekma bo na sporedu v nedeljo, znova v Tacnu. Prvi nastop se bo začel ob 10.30, finalne preizkušnje pa ob 13. uri.