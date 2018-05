Berčič, Kauzer, Terčeljeva in Novakova zmagovalci druge izbirne tekme #foto

Tacen, izbirna tekma

Mednarodno tekmovanje v slalomu na divjih vodah, ki ga je to soboto in nedeljo gostil Tacen, je bilo zelo pomembno za slovenske tekmovalce, saj je štelo za prvi izbirni tekmi za sestavo slovenske reprezentance, za mesto v svojih nacionalnih ekipah pa so se na savskih brzicah potegovali tudi italijanski in hrvaški predstavniki.

Med kajakaši najboljši slovenski izid Kauzerju

Še drugi dan zapored je med kajakaši najboljši slovenski rezultat postavil Kauzer, ki je imel tudi bonus iz lanske sezone zaradi bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu v Pauju. Po dveh zmagah in bonusu neuradno že lahko hrastniškega kajakaša štejemo kot novega starega člana ekipe, a bo za uradno potrditev kljub vsemu treba počakati do zaključka izbirnih tekem ter potrditve predlagane ekipe s strani strokovnega sveta.

V podobnem položaju je tudi aktualni svetovni prvak Benjamin Savšek, ki je v soboto zmagal med kanuisti in imel prav tako bonus iz lanskega leta.

Med kajakaši je na tekmovanju sicer zmagal Italijan Giovanni de Gennaro, ki si je priveslal slabo sekundo in pol prednosti pred Kauzerjem, medtem ko je Niko Testen zasedel tretje mesto. Martin Srabotnik je bil v finalu peti, Žan Jakše pa šesti.

Terčljeva slavila med kajakašicami

Med kajakašicami se je zmage veselila Terčeljeva, ki je bila po prvem nastopu druga, saj je zaostala za Italijanko Chiaro Sabattini. V finalni vožnji je tesno, s prednostjo 39 stotink, premagala reprezentančno kolegico Uršo Kragelj, ki je sicer veslala najhitreje od vseh tekmovalk na startu, a naredila dotik, ki ji je prinesel dve kazenski sekundi in jo potisnil na drugo mesto. Ajda Novak je zasedla šesto mesto, Lea Novak osmo.

Anže Berčič je slavil med kanuisti. Foto: Vid Ponikvar

Med kanuistkami se je tokrat najbolj izkazala tekmovalka tacenskega kluba Novakova, za katero sta se zvrstili Eva Alina Hočevar in Alja Kozorog. V finalu je izmed Slovenk veslala še Nina Bizjak in bila šesta. Preostala mesta so zasedle italijanske in japonski kanuistki.

V moškem kanuju ogorčen boj

V moškem kanuju, kjer v Sloveniji že nekaj let poteka ogorčen boj za tri mesta, je tokrat s progo najbolje opravil Berčič. Tako kot Božič, ki je na drugem mestu zaostal za 73 stotink sekunde, je s progo opravil brez dotika. To ni uspelo Savšku, ki je bil z dvema kazenskima sekundama in 1,17 sekunde zaostanka za Berčičem tokrat tretji. Jure Lenarčič je bil peti, Blaž Cof šesti, Žiga Taljat osmi.

Tretja in četrta izbirna tekma bosta na sporedu prihodnjo soboto in nedeljo, prav tako v Tacnu. Predviden program je bil rahlo spremenjen, tako da se bo prva vožnja tako v soboto kot nedeljo začela ob 10.30, finalna pa ob 12. uri.