Savšku, Kragljevi in Bizjakovi zmaga v Tacnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker je bila tekma mednarodna, so poleg slovenskih tekmovalk in tekmovalcev nastopali še predstavniki Italije, Japonske in Hrvaške.

Savšek in Kauzer nista ničesar prepustila naključju

Kljub temu, da sta Benjamin Savšek in Peter Kauzer zaradi osvojenih posamičnih kolajn na lanskem svetovnem prvenstvu v Pauju pridobila bonus zmag pred izbirnimi tekmami, nista ničesar prepustila naključju in že na prvi tekmi dosegla najboljši uvrstitvi Slovencev v svojih kategorijah.

Aktualni svetovni prvak Savšek je zanesljivo zmagal med kanuisti, saj je imel pred drugouvrščenim Italijanom Robertom Colazingarijem več kot dve sekundi in pol naskoka. Na tretje mesto je priveslal Jure Lenarčič, ki je zaostal dobre tri sekunde. Prvo izbirno tekmo je kot tretji Slovenec, sicer pa šesti v absolutni razvrstitvi, končal Luka Božič, Anže Berčič je bil mesto za njim, kot osmi pa je tekmo zaključil Blaž Cof.

Peter Kauzer je zaostal za Italijanom de Gennarom. Foto: Nina Jelenc

V moškem kajaku se je s progo najbolje spopadel italijanski slalomist Giovanni de Gennaro, ki je bil 66 stotink sekunde hitrejši od najboljšega Slovenca Kauzerja. Na tretje mesto se je uvrstil lanski evropski mladinski prvak Tine Kancler. Martin Srabotnik je zasedel četrto mesto, Vid Kuder Marušič peto, Žan Jakše pa šesto mesto.

Bizjakova kljub dotikom ohranila prednost pred Italijanko

Med kanuistkami je slavila Nina Bizjak, ki je bila na progi najhitrejša, saj je kljub dotiku in dvema kazenskima sekundama v cilj priveslala sekundo in pol pred Italijanko Eleno Borghi. Tudi tretje mesto je odšlo v Italijo po zaslugi Chiare Sabattini. Mladinka Eva Alina Hočevar je bila četrta, Lea Novak šesta, Alja Kozorog, ki je imela na progi precej težav in prejela tudi 54 kazenskih sekund, pa sedma.

Nina Bizjak je v cilj priveslala sekundo in pol pred Italijanko Eleno Borghi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Med kajakašicami je bila najboljša Urša Kragelj, ki je sicer naredila dotik, a imela v cilju 2,77 sekunde prednosti pred Italijanko Mario Claro Giai Pron. Tretja je bila Japonka Aki Yazawa, ki je za Kragljevo zaostala za natanko štiri sekunde. Še hitreje kot Kragljeva je bila na progi Eva Terčelj, a jo je šest kazenskih sekund potisnilo na četrto mesto. Eva Alina Hočevar je bila šesta, Ajda Novak pa osma.

Slalomiste v nedeljo ter prihodnji vikend čakajo še tri tekme, ki bodo dale odgovor, kdo bo Slovenijo zastopal na največjih tekmovanjih. Izmed pridobljenih štirih rezultatov bodo v končni razvrstitvi izbirnih tekem šteli trije najboljši rezultati, saj se bo najslabši brisal, tako da si tekmovalci teoretično lahko privoščijo en spodrsljaj.