Na Otočcu tokrat vsi najboljši Slovenci z izjemo Jorgića

Deni Kožul: Žal običajno, ko igram na turnirjih v Sloveniji, nisem najbolj uspešen. Upam, da to tokrat popravim.

Po julijskem turnirju svetovne serije WTT v namiznem tenisu Star Contender bo Otočec prihodnji teden gostil turnir serije Feeder, kjer bodo z izjemo Darka Jorgića, trenutno 11. na svetovni lestvici, nastopili vsi preostali najboljši slovenski igralci, so sporočili z Namiznoteniške zveze Slovenije.

V slovenski vrsti sta najviše postavljena Deni Kožul (142. na svetu) in Ana Tofant (236.), ki sta s povabilom prirediteljev neposredno uvrščena na glavni turnir. Enako v ženski konkurenci velja tudi za Saro Tokić in med moškimi za Petra Hribarja in Aljaža Godca.

Na turnirjih v Sloveniji ni najbolj uspešen

"Žal običajno, ko igram na turnirjih v Sloveniji, nisem najbolj uspešen. Upam, da to tokrat popravim. Seveda si vedno bolj želim igrati na še močnejših turnirjih, kot bo ta, je pa to raven, na kateri bi bil lahko tudi precej konkurenčen," je povedal Kožul.

"S svojo formo sem zadovoljen. Predvsem mi gre dobro pri klubskih obveznostih v evropskem pokalu, kjer še nisem izgubil dvoboja. Žreb bo seveda usmeril naše poti na tem turnirju. Je pa dejstvo, če si pravi, se manj oziraš na žreb kot sicer," je dodal igralec, ki se je prav pod dolenjskimi griči pripravljal za svojo športno pot, ki jo zdaj že vrsto let gradi v Nemčiji.

Kožul in preostali člani slovenske moške vrste so se zadnje dni pod vodstvom selektorice Andreje Urh na turnir pripravljali na Galjevici v Ljubljani. Vadbi so se priključile tudi najboljše slovenske igralke. Zadnji dan je po številnih obveznostih na tujem doma vadila tudi Ana Tofant.

Ana Tofant: Želim se predstaviti v svoji najboljši luči, kam me to lahko pripelje, pa težko rečem. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Želi se predstaviti v najlepši luči

"Kot sem že večkrat izpostavila, zelo rada igram v domačih dvoranah. Teh priložnosti je žal malo, zato sem še posebej vesela, da nam domači prireditelji WTT-serije to omogočajo iz leta v leto. Želim se predstaviti v svoji najboljši luči, kam me to lahko pripelje, pa težko rečem," je povedala Tofant.

Na turnirju na Otočcu bosta najviše postavljena Hrvat Tomislav Pucar in Kitajka Liu Weishan. Kvalifikacijski del se bo začel v ponedeljek.

Istočasno bo v Frankfurtu potekal turnir prvakov z 32 najboljšimi na svetu v obeh konkurencah. Mladinski turnir s pestro slovensko zasedbo pa bo gostil Lignano v Italiji.

