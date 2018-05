Na Kitajskem konec za Tokića in Jorgića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem krogu tretjega letošnjega Platinum turnirja svetovne serije ITTF v Shenzenu na Kitajskem sta Darko Jorgić in Bojan Tokić morala priznati premoč svojih tekmecev. Bližje zmagi je bil Tokić, ki je proti Japoncu Koku Niwi izgubil z 2:4 (-7, -6, -9, 4, 6, -9), medtem ko je Nemec Timo Boll premagal Jorgića s 4:1 (7, -9, 9, 5, 7).

Bojan Tokić, najbolje uvrščeni slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici, trenutno 70. igralec sveta, proti devetemu igralcu sveta v prvih dveh nizih ni prišel do svoje igre, zato pa je bil že v tretjem zelo blizu zmage. Četrti in peti niz je bil popolnoma v znamenju Novogoričana, ki je v šestem že zaostajal za štiri točke (4:8), v končnici niza pa se je Niwi približal na točko zaostanka, do preobrata pa le ni prišlo.

Jorgić izgubil proti tretjemu loparju sveta

Darko Jorgić je v tretjem nizu vodil že z 10:8, a ni izkoristil priložnosti. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zelo hrabro je dvoboj proti tretjemu igralcu sveta začel aktualni slovenski državni prvak Darko Jorgić, sicer 78. igralec sveta, ki je po izgubljenem uvodnem nizu, v drugem premagal slovitega Bolla. V izenačenem tretjem nizu je Hrastničan že vodil z 10:8, žal pa ni izkoristil priložnosti.

Izkušeni 37-letni Boll je najprej ubranil obe zaključni žogici, nato pa izkoristil svojo prvo. Po izgubljenem tretjem nizu Hrastničan ni več našel pravega protiorožja za igro odličnega Nemca.

Navkljub izpadu v prvem krogu glavnega turnirja bosta tako Jorgić kot Tokić napredovala na najnovejši svetovni jakostni lestvici. Po neuradnih izračunih za okoli deset mest.