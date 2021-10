Na EP v Kazan sedem Slovencev

Med 2. in 7. novembrom bo v Kazanu potekalo evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih. Na njem bo nastopilo tudi sedem slovenskih plavalcev, Tjaša Vozel, Katja Fain, Janja Šegel, Daša Tušek, Peter John Stevens, Primož Pavletič Šenica in Sašo Boškan, je sporočila Plavalna zveza Slovenije (PZS).

Slovenski adut za kolajno je Stevens, selektor Gorazd Podržavnik pa bi bil zelo zadovoljen z vsaj štirimi finali in s preostalimi uvrstitvami do 16. mesta.

"Za PZS je finančno in organizacijsko gledano naporna sezona, saj smo si v covidnih razmerah prizadevali zagotoviti kar najboljše pogoje za priprave na številna letošnja velika tekmovanja, ki so že bila in še bodo," je na novinarski konferenci spomnil predsednik PZS Boro Štrumbej.

"Plavalci in plavalke skupaj s strokovnim kadrom so, skladno s selektorjevim načrtom, izvedli vse predvidene priprave. Opogumljeni z vrhunskimi rezultati, zlasti Katje Fain in Petra Johna Stevensa v svetovnem pokalu, optimistično odhajamo na EP v Kazan, kjer se nadejamo vrhunskih rezultatov. Tudi ostali plavalci in plavalke so dosegli zahtevne norme PZS in tudi od njih pričakujemo rezultatski napredek. Cilj vseh ostaja uvrstitev med 16 najboljših plavalcev in plavalk v njihovih najboljših disciplinah, seveda pa ni, glede na dosežene rezultate v zadnjem obdobju, neskromno pričakovati, da se z EP vrnemo tudi s 101 medaljo za Slovenijo z največjih tekmovanj. Srečno vsem," je zaključil Štrumbelj.

Ena od potnic na EP je tudi Katja Fain. Foto: Guliverimage

"Za nami je uspešna tekmovalna jesen," je poudaril selektor Podržavnik. "Od četvorke Vozel, Stevens, Fain in Šegel pričakujemo uvrstitve v finale, od ostalih treh mlajših pa, da se čimbolj približajo najboljšim in, če je le možno, da se uvrstijo med 16 nastopajočih oziroma v drugi krog tekmovanja," je dejal Podržavnik in dodal, da bi bili zelo zadovoljni z vsaj štirimi finali in z ostalimi uvrstitvami do 16. mesta.

Stevens glavni slovenski favorit

V slovenski izbrani vrsti je glavni favorit za visoka mesta in tudi medaljo Peter John Stevens, ki je že na prizorišču prvenstva, kamor je, kot zmagovalec tekme za svetovni pokal v svoji paradni disciplini, prišel iz Dohe. Opravil je dva kvalifikacijska nastopa na tekmi za svetovni pokal, na 100 m prsno se je s svojim najboljšim letošnjim dosežkom 58,05 kot osmi uvrstil v popoldanski finale. Še pred nastopi pa je branilec bronaste medalje z zadnjega EP v kratkih bazenih v Glasgowu prisotnim na novinarski konferenci na daljavo sporočil, da ga v Kazanu čakata dve disciplini, v sredo nastop na 100 m prsno, ki bo pokazatelj trenutne pripravljenosti, in v soboto 50 m prsno, kjer je vedno v ospredju igra stotink.

Peter John Stevens je že na prizorišču prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

"Priprave čez poletje so potekale dobro, kar kažejo tudi nastopi na tekmah za svetovni pokal, saj s tekme v tekmo napredujem," je še dodal Stevens, ki si prihodnji teden želi doseči "top nivo svetovne lestvice". Tudi mariborska olimpijska Katja Fain je odlično začela sezono in si z dvema državnima rekordoma na 200 m prosto in 200 m delfin, v disciplinah s katerima se bo predstavila tudi v Kazanu, ter s stopničkami na tekmah za svetovni pokal zagotovila lepo popotnico za EP v Kazanu.

"Na tekmo odhajam zelo optimistično, z do sedaj prikazanim sem zadovoljna in mislim, da lahko na evropskem prvenstvu dosežem še boljše rezultate. Lahko si priplavam finale, ampak to je treba pokazati na prizorišču, se najprej uvrstiti v polfinale in nato v finale, kjer pa je vse mogoče," je ocenila svoje možnosti glede uvrstitve Fainova, za katero bo to peti nastop na prvenstvu stare celine in tretji v kratkih bazenih.

Tjaša Vozel devetič na EP

Že devetič pa bo na EP v kratkih bazenih nastopila Tjaša Vozel. "Po olimpijski sezoni, ki se je podaljšala za eno leto in v kateri mi ni uspelo uresničiti svojih želja, sva se s trenerjem treningov lotila nekoliko drugače. Želja za EP je preboj v polfinale, kar je po mojem mnenju v plavanju izredno lep dosežek, saj je konkurenca zelo huda. Trenutno sem še v fazi odločanja, ali kariero končati oziroma jo podaljšati do OI 2024, saj mi plavanje ne omogoča eksistence, EP pa bo prva tekma, ki bo pokazala v kateri smeri bo potrebno razmišljati," je dodala Tjaša Vozel, ki bo nastopila v vseh disciplinah prsne tehnike.

Tjašo Vozel čaka že deveto evropsko prvenstvo v kratkih bazenih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Največ slovenskih kvalifikacijskih nastopov v Kazanu bo imela Janja Šegel, ki bo plavala v kar petih disciplinah, na 50 m prosto, 100 m prosto, 200 m prosto, 100 m hrbtno in 100 m mešano. "Cilj je, da se čim bolj približam osebnim rekordom oziroma jih izboljšam. Morda me takšni rezultati ponesejo v polfinale oziroma finale, kar verjamem, da je zame dosegljivo," je optimistična Ravenčanka.

Trojica mlajših tekmovalcev upa na izboljšanje osebnih rekordov in uvrstitve v polfinale. Kranjčan Sašo Boškan bo plaval 100 m prosto, 200 m prosto in 400 m prosto, Ljubljančan Primož Šenica Pavletič 100 m hrbtno in 200 m hrbtno, Ravenčanka Daša Tušek pa 200 m prosto, 400 m prosto in 800 m prosto.

