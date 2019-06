Mrakove in Macarolove ne bo v Marseillu, slovenske barve zastopata Vodišek in Zelko

Najboljši slovenski jadralki zadnjega obdobja Tina Mrak in Veronika Macarol ne tekmujeta na finalni tekmi sezone za svetovni pokal, ki bo od danes do konca tedna potekala v Marseillu. Slovenske barve bosta v Franciji zastopala v kajtanju Toni Vodišek in v laserju Žan Luka Zelko.

Tina Mrak in Veronika Macarol bosta nastop izpustili zaradi priprav na Portugalskem. Tam bosta pilili tehniko v podobnih razmerah, kot prevladujejo na Japonskem, kjer ju avgusta čaka svetovno prvenstvo razreda 470, predolimpijska regata in za konec še uvodna tekma novega cikla svetovnega pokala.

Na zadnjih tekmah najboljši slovenski ekipi lanskega leta ni šlo po načrtih in se nista uvrstili v finale najboljše deseterice na evropskem prvenstvu v San Remu, kjer sta sredi maja branili naslov (17.), niti na prejšnji tekmi svetovnega pokala. Sredi aprila sta v Genovi končali na 12. mestu in za eno samo točko zgrešili deseterico.

Vodišek želi nadgraditi uspeh s SP

Toni Vodišek pričakuje uvrstitev med najboljših pet. Foto: STA Koprčan Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu nove olimpijske discipline formule kite foil, ki je v začetku maja potekala na Gardskem jezeru v Italiji, osvojil peto mesto, kar je njegov daleč najboljši dosežek doslej.

"Na seznamu prijavljenih je 25 jadralcev, vključno z najboljšo deseterico s svetovne lestvice. Sam pričakujem uvrstitev med prvo peterico, ciljal pa bom na stopničke. Za to sem veliko delal in dobro formo že potrdil s petim mestom na nedavnem SP. Sedaj si želim uspeh še nadgraditi," je odkrito boj za vrh napovedal Vodišek. V Provanso je prišel tudi z namenom, da spozna regatno polje, kjer bo kajtanje 2024 med igrami v Parizu doživelo olimpijsko premiero.

Zelko zadovoljen s pogoji

Žan Luka Zelko bo imel generalko za svetovno prvenstvo na Japonskem. Foto: Vid Ponikvar Žan Luka Zelko je konec prejšnjega meseca v Portu na evropskem prvenstvu nastope sklenil na 23. mestu v evropski konkurenci in bil 33. v skupnem seštevku.

"Imel sem nekaj dni časa, da treniram na prizorišču pokala in moram reči, da sem s pogoji zelo zadovoljen. So popolno nasprotje tistega, kar smo imeli na nedavnem EP v Portu. Veter mi zelo ugaja, saj je podoben slovenskim razmeram, pa tudi sicer mi je Marseille z okolico izjemno všeč. Obenem je to moja zadnja pripravljalna tekma pred svetovnim prvenstvom na Japonskem. Število tekmecev je sicer manjše od pričakovanj, a na glede na to bom regato izkoristil za dober trening," je nad okrnjeno udeležbo, ki bo štela zgolj sedem laserjev, nekoliko razočaran Zelko.

Poleg Mrakove in Macarolove bosta zaradi preskromne udeležbe in logističnih zapletov z dostavo jadrnice zadnjo regato svetovnega pokalno izpustili tudi Kim in Lin Pletikos v olimpijskem razredu laser radial.