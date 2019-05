Žan Luka Zelko EP laserjev zapečatil s 23. mestom

V Portu so po 12 regatah okronali nova evropska jadralska prvaka, v razredu laser standard je to postal Britanec Lorenzo Brando Chiavarini, v razredu laser radial pa Danka Anne Marie Rindom. Edini predstavnik v konkurenci laserja standarda Žan Luka Zelko je nastope sklenil na 23. mestu v evropski konkurenci in bil 33. v skupnem seštevku. Kim Pletikos je bila v radialu 46. med Evropejkami in 58. absolutno.