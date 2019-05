Mrakova in Macarolova sta se v močnem vetru prevrnili

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na evropskem prvenstvu v San Remu, kjer branita naslov, pred zadnjima dvema dnevoma tekmovanj z desetega mesta nazadovali na 17. mesto (76 točk) in ju sedaj 33 točk loči od najboljše deseterice in regate za medalje. Kljub prevračanju sta ostali nepoškodovani, tako kot tudi njuna oprema.

Pete regate, prve današnje, nista končali, ker sta se v izjemno močnem vetru prevrnili in ostali na srečo nepoškodovani, v šesti pa sta bili deveti. Skupno sta z desetega mesta, na katerem sta bila od začetka prvenstva sredi tedna, precej padli in se tudi oddaljili od deseterice; na 10. mestu sta Grkinji Maria Bozi in Rafailina Klonaridou, ki imata 43 točk.

Bilo je preveč napak, tudi prevračanje

"Res izjemno naporen dan je za nami v San Remu. Zjutraj smo opravili eno regato v vetru med 20 in 25 vozli, popoldne pa še eno, prav tako v zelo močnem vetru. V zelo zahtevnih pogojih nisva jadrali na pravi ravni, bilo je preveč napak, tudi prevračanje. Nekaj težav z opremo sva imeli tudi. Na srečo ni nobene okvare na jadrnici, pa z Macarolovo sva ostali celi, nepoškodovani. Nekatere druge jadralke so se namreč poškodovale. Morava vzeti v zakup, da danes ni bil najin dan in greva jutri v nov dan," je povedla krmarka Mrakova.

Z drugim in tretjim mestom sta vodstvo prevzeli Britanki Hannah Mills, olimpijska prvakinja, in njena nova flokistka Eilidh McIntyre (13 točk). Drugi sta Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (11), bronasti na OI v Riu (18), ki sta v peti regati zmagali in bili nato šesti. Na tretje mesto sta napredovali Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina (24) z dvema četrtima mestoma.

Med jadralci sta Slovenca Rok Verderber in Matej Planinšič ostala na 65. mestu (119). Petega plova nista končala, šeste regate pa njuna skupina ni opravila.

