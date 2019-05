Tina Mrak in Veronika Macarol deseti po tretjem dnevu EP

Tina Mrak in Veronika Macarol, ki sta bila lani izbrani za najboljšo slovensko ekipo leta, sta po tretjem dnevu evropskega jadralnega prvenstva v razreda 470, ki poteka v San Remu in kjer branita lani osvojeni naslov, ostali deseti. V četrti regati in edini današnji sta bili osmi in imata 26 točk.

Potem ko sta bili Mrakova in Macarolova prvi dan EP v uvodni regati zaradi prehitrega starta diskvalificirani, pa sta bili v naslednjih dveh regatah 4. in 14., ter skupno deseti. V petek, drugi dan prvenstva, zaradi prešibkega vetra ni bilo jadranja.

Kazalo je, da bo zaradi brezvetrja odpovedan še drugi dan prvenstva v nizu, a se je veter po 17. uri okrepil in prišel celo do 15 vozlov. Tako so jadralke opravile en plov, četrto regato prvenstva.

Zmagali Poljakinji

V njej sta zmagali Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar, svetovni prvakinji leta 2017, ki sta s 25 točkami skupno mesto pred Slovenkama. Drugi v regati sta bili nekdanji svetovni podprvakinji Izraelki Gil Cohen in Noa Lasry, ki sta s šestimi točkami prevzele vodstvo in na drugo mesto potisnili Britanki Hannah Mills, olimpijsko prvakinjo, in njeno novo flokistko Eilidh McIntyre (8).

Tretji sta ostali Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (11), bronasti na OI v Riu. Njuno sedmo mesto je bilo najslabše doslej in se je črtalo iz skupnega seštevka. Slovenki sta tako 15 točk oddaljeni od zmagovalnih stopničk.

"Nisva izkoristili dobrih pogojev"

"Ta dan je bil res dolg. Ogromno časa smo čakali na obali zaradi brezvetrja. Šele po peti uri so nas poslali na morje. Potem pa je pozno popoldne zapihalo, bilo je 16 vozlov vetra in sva dobro startali. V veliki gneči sva zaradi kratke stranice prišli na bojo, v krmo pa sva nato precej pridobili. V jadranju v zadnjo krmo proti cilju pa sva izgubili nekaj mest. Nisva izkoristili dobrih pogojev, malo nama je žal in škoda, da smo izpeljali le eno regato," je povedala flokistka Macarolova.

V moški sedemdesetčlanski floti 470 sta Rok Verderber in Matej Planinšič po četrti regati, v kateri sta bila 28., izgubila dve mesti in sta 65. (87). Zaradi pomanjkanja treningov po močnem vetru jima ta povzroča veliko težav.

